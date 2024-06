Musée de la civilisation de Québec L’histoire du Québec, dite autrement

Après Mémoires (1988-2003) et Le temps des Québécois (2004-2023), le Musée de la civilisation offre une nouvelle lecture de l’histoire du Québec avec Le Québec, autrement dit, en proposant des faits historiques mis à jour, mais aussi en prenant soin d’aller à la rencontre de différentes voix et des plus récentes découvertes scientifiques.