Rires Ce qui fait rire les uns…

Étrange affaire que le rire. Ce qui fait s’esclaffer les uns peut ennuyer ou franchement rebuter les autres. C’est autour de ce concept que Daniel Brière et Alexis Martin ont décidé d’articuler leur plus récent spectacle, simplement intitulé Rires, et d’y intégrer des finissants des écoles de théâtre et de l’humour. Regards intergénérationnels croisés sur ce qui est « drôle »… ou ne l’est pas.