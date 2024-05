La conceptrice de costumes Linda Brunelle a remporté lundi soir le prix Jovette-Marchessault. Ce prix, qui vise à reconnaître et à faire rayonner la contribution de femmes artistes au milieu théâtral montréalais, s’accompagne d’une bourse de 20 000 $ offerte par le Conseil des arts de Montréal.

Cette année, le prix visait à souligner le travail des conceptrices. Trois femmes étaient en lice, soit Elen Ewing, Sonoyo Nishikawa et Linda Brunelle.

« Je suis immensément touchée par cette reconnaissance qui célèbre la persévérance et le travail de nombreuses femmes artistes. Je m’engage à en prendre la responsabilité, c’est-à-dire à poursuivre mon engagement envers cet art vivant, fascinant et passionnant, qui nous permet à chaque instant de rêver un monde dans lequel le mot liberté prend tout son sens », a déclaré la lauréate par voie de communiqué.

Dans sa carrière déjà longue de 30 ans, Linda Brunelle s’est illustrée au théâtre (entre autres auprès des metteurs en scène Claude Poissant et Frédéric Dubois), en danse, à l’opéra, au cinéma et au cirque. Ses créations ont aussi été incluses dans diverses expositions, notamment à Prague et à Moscou.