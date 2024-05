Une nouvelle production du spectacle musical new-yorkais Titanique, mettant en vedette Véronique Claveau dans le rôle de Céline Dion, sera à l’affiche du Centre Segal à l’automne prochain.

Titanique est mis en scène par Tye Blue qui dirigera Véronique Claveau et une distribution de 13 autres interprètes. La comédie musicale créée off-Broadway à New York sera présentée en anglais, en première canadienne à Montréal, du 27 octobre au 24 novembre, avant d’aller au CAA Theatre de Toronto en décembre. Il s’agit d’une coproduction du Centre Segal des arts de la scène et Mirvish Productions de Toronto.

L’histoire commence lorsque Céline Dion s’empare d’une visite guidée du musée du Titanic et enchante le public en interprétant les chansons emblématiques de son catalogue et fait apparaître les personnages célèbres du film Titanic.

« J’ai souvent eu la chance d’incarner Céline Dion dans divers projets de sketchs. Mais d’incarner l’icône québécoise dans une réelle comédie musicale est un véritable honneur, surtout dans un spectacle aussi hilarant que celui-ci », a dit Véronique Claveau dans le communiqué du Centre Segal qui a aussi annoncé jeudi ses autres titres de 2024-2025.

Titanique a eu sa première mondiale au Asylum Theatre à New York en juin 2022, produit par Eva Price. Le spectacle a été salué par la critique et a connu un succès immédiat auprès du public, ce qui a nécessité son transfert au Daryl Roth Theatre en novembre 2022, où il continue de se jouer à guichets fermés. La production a remporté trois Lucille Lortel Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, le Off-Broadway Alliance Best Musical Award, le Dorian Award for Outstanding Off-Broadway Production et un Las Culturistas Culture Award.

La directrice artistique Lisa Rubin a mis sur pied sa saison la plus musicale à ce jour au Segal. Outre Céline, un concert hommage à Leonard Cohen sera à l’affiche dès le 8 décembre et deux nouvelles comédies musicales canadiennes seront aussi créées à l’hiver et au printemps 2025.

IMAGE FOURNIE PAR LE CENTRE SEGAL L’affiche de la comédie musicale Titanique

