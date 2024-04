(New York) Deux spectacles de Broadway célébrant l’étincelle de la créativité sonore – la comédie musicale semi-autobiographique d’Alicia Keys Hell’s Kitchen et la pièce de théâtre Stereophonic sur un groupe de rock des années 70 enregistrant un album à succès – ont chacun obtenu 13 nominations aux Tony Awards mardi, une liste qui a également vu un nombre record de femmes nommées pour le meilleur metteur en scène

Mark Kennedy Associated Press

« C’est complètement fou. Il m’a fallu une heure pour me ressaisir. Je n’arrivais même pas à formuler des mots », a déclaré Alicia Keys après une matinée au cours de laquelle le spectacle librement inspiré de sa vie a été nommé pour la meilleure nouvelle comédie musicale et quatre prix d’interprétation, ainsi que pour la meilleure conception scénique, les meilleurs costumes, les meilleurs éclairages, la meilleure conception sonore, la meilleure mise en scène, la meilleure chorégraphie et la meilleure orchestration. « Les mots me manquent totalement. Ne me demandez pas d’écrire une chanson. »

Au total, 28 spectacles ont obtenu au moins une citation aux Tony, dont la comédie musicale The Outsiders, adaptation du roman bien-aimé de S. E. Hinton et du film de Francis Ford Coppola, qui a obtenu 12 nominations ; la reprise de Cabaret avec Eddie Redmayne, qui en a obtenu neuf ; et Appropriate, la pièce brûlante de Branden Jacobs-Jenkins sur une réunion de famille dans l’Arkansas où tout le monde a des motivations et des griefs divergents, qui en a obtenu huit.

PHOTO JULIETA CERVANTES, S/O&M/DKC VIA ASSOCIATED PRESS Stereophonic

Les nominations ont pulvérisé le record des Tony Awards pour le nombre de femmes metteuses en scène nommées au cours d’une même saison. Les Tony Awards de 2022 détenaient ce record, avec quatre nominations au total pour les deux catégories (comédie musicale et pièce de théâtre). Seules 10 femmes ont remporté la couronne de la mise en scène.

Cette année, sept femmes ont occupé les dix places de metteur en scène. Trois femmes ont été nommées pour la meilleure mise en scène de pièce de théâtre – Lila Neugebauer (Appropriate), Anne Kauffman (Mary Jane) et Whitney White (Jaja's African Hair Braiding) – tandis que quatre ont été nommées dans la catégorie des comédies musicales – Maria Friedman (Merrily We Roll Along), Leigh Silverman (Suffs) Jessica Stone (Water for Elephants) et Danya Taymor (The Outsiders).

« La seule chose que je ressens, c’est que cela commence à être moins remarquable, ce qui est une excellente nouvelle », a déclaré Jessica Stone après sa nomination. « Nous sommes des réalisatrices et non des femmes réalisatrices. Je le remarque de plus en plus et c’est une chose merveilleuse à laquelle il faut penser. C’est un endroit merveilleux où se trouver. »

Stereophonic, qui est devenue la pièce la plus sélectionnée de l’histoire des Tony, a obtenu des nominations pour le dramaturge David Adjmi et pour les chansons de Will Butler, anciennement d’’Arcade Fire. C’’est l’’histoire d’’un groupe à la Fleetwood Mac au cours d’’une année qui a changé sa vie, avec des failles personnelles qui s’’ouvrent et se referment, puis se rouvrent. Butler dit qu’’il s’’agit de « l’’horreur et de la beauté de l'art ».