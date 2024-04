Broadway Across Canada a annoncé mardi que Hamilton sera présenté à Montréal, à l’été 2025, dans le cadre d’une tournée nord-américaine de la production qui marquera les dix ans de la création du spectacle musical à New York.

Basé sur la biographie de Ron Chernow, porté par une musique qui mélange le hip-hop, le jazz, le R & B et Broadway, Hamilton est un des spectacles les plus influents des dix dernières années. Toujours à l’affiche à Broadway, avec plus de 3000 représentations au compteur, Hamilton est une saga épique. La pièce raconte l’ascension et la chute d’Alexander Hamilton (1757-1804), homme politique, financier, intellectuel et officier militaire, Hamilton est considéré comme l’un des pères fondateurs des États-Unis.

Le livret, la musique et les paroles sont signés Lin-Manuel Miranda, la mise en scène de Thomas Kail, la chorégraphie d’Andy Blankenbuehler. Outre ses 11 prix Tony en 2016, dont le meilleur « musical », la pièce a été récompensée par des Grammy et des Olivier Awards, ainsi qu’un prix Pulitzer en art dramatique, entre autres honneurs.

Hamilton sera aussi présenté à Ottawa, au Centre national des Arts, du 5 au 17 août 2025. Les billets seront en vente plus tard. Pour s’informer sur les dates et la billetterie, on peut s’inscrire sur le site de Broadway Across Canada.