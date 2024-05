La chanteuse indonésienne et militante écologiste, Nova Ruth, et son compagnon Filastine, percussionniste, producteur et DJ américain, font une rare escale en terre montréalaise pour nous raconter leur vie d’artiste à bord du voilier Arka Kinari, qu’ils habitent depuis 2019.

Leur récit, présenté dans le dôme de la Société des arts technologiques (SAT) jusqu’à samedi, combine performance live, projections à 360 degrés ainsi qu’une narration qui nous permet de comprendre un peu mieux le militantisme de ces deux artistes préoccupés par les changements climatiques.

Filastine et Nova ont fait des tournées traditionnelles pendant une dizaine d’années – ils sont même venus à Montréal pour participer au festival Mutek il y a quelques années –, mais comme le précise Filastine « il y avait une dissonance entre nos paroles et nos actes ».

« Notre désir de faire de l’art et de la musique était également motivé par notre souhait d’être en harmonie avec la nature, de résoudre des enjeux écologiques, mais en même temps, on prenait l’avion pour se rendre de festival en festival… Donc, on était piégés entre le monde dont nous avons hérité et celui que nous voulions construire. »

Le projet de l’Arka Kinari – Arka signifie vaisseau en latin ; tandis que le mot sanskrit kinari désigne un musicien mi-homme mi-oiseau – est né de ce désir d’être conséquent avec ces préoccupations écologiques. Filastine et Nova se sont donc mis à la recherche d’un voilier, qu’ils ont transformé en scène mobile.

PHOTO MYRIAM MÉNARD, FOURNIE PAR LA SAT Après cette série montréalaise, les deux artistes vont donner quelques spectacles à New York, puis en Europe avant de regagner leur voilier au Timor oriental pour de nouvelles aventures marines.

Arka Kinari : Artivisime en mer est en fait une œuvre performative documentaire qui détaille le projet un peu fou que les deux artistes ont lancé en 2019.

La performance s’ouvre sur un chant indonésien que Nova Ruth entonne à chaque départ en mer pour protéger l’équipage des infortunes ou catastrophes qu’il pourrait rencontrer. On apprend d’ailleurs (sans surprise) qu’au-delà du romantisme de l’aventure, cette tournée en mer présente des dangers réels. Qu’ils soient liés aux éléments de la nature ou à la présence de pirates.

La réalité a été brutale. Après avoir quitté le port de Rotterdam, le couple crée un spectacle multimédia tout en dénonçant le rejet des ordures dans l’archipel indonésien, ainsi que la déforestation à grande échelle, deux réalités qui menacent la disponibilité en eau potable. Mais quelques mois après, la pandémie mondiale est déclarée.

« Nous nous sommes retrouvés complètement isolés, racontent-ils. Les frontières de tous les pays du monde se sont refermées. Nous ne pouvions toucher terre nulle part. »

Filastine, Nova et leur petit équipage ont donc vogué en mer, complètement coupés du monde, pendant un an ! Après avoir publié un communiqué destiné aux médias pour alerter le monde de leur situation, l’Indonésie a finalement accepté de les laisser entrer au pays. « De parias, nous sommes devenus des princes », diront-ils.

C’est à ce moment qu’ils décident de partager l’histoire de leur périple à bord de cette embarcation munie de panneaux solaires et d’un système de désalinisation d’eau de mer. Parfois les gens étaient invités à bord du voilier pour assister à leur performance. Parfois, c’est eux qui allaient à la rencontre des populations locales pour livrer leur spectacle-témoignage.

« Nous croyons qu’au-delà des faits, ce sont les histoires qui changent le comportement des gens », nous dit Nova Ruth durant la performance. Nous partageons ce que nous vivons et ce que nous voyons, qui résulte directement des changements climatiques. Nous devons trouver le moyen d’agir plus rapidement », croit l’artiste.

Après cette série montréalaise, les deux artistes vont donner quelques spectacles à New York, puis en Europe avant de regagner leur voilier au Timor oriental pour de nouvelles aventures marines.

Jusqu’au 4 mai dans le dôme de la Société des arts technologiques (SAT) de Montréal.