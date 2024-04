PHOTO ELIZABETH WEINBERG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le nouveau festival Palomosa, qui succède au MEG, marquera de belle façon sa première présentation avec la venue de Kali Uchis et de Gesaffelstein.

Les 6 et 7 septembre, en plus d’un block party qui aura lieu le 5, le parc Jean-Drapeau, à Montréal, vibrera aux sons des rythmes pop, rock, R & B et électro, de 14 h à 23 h.

La programmation entière sera annoncée plus tard, mais on sait déjà que Kali Uchis, qui chante en anglais et en espagnol, clôturera le festival samedi soir. Celle qui a déjà collaboré avec Kaytranada, Peso Pluma et Tyler, The Creator a fait paraître son quatrième album, Orquídeas, en début d’année.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @GESAFFELSTEINCHANNEL Gesaffelstein

La veille, « Le prince noir de la techno française » fera danser les festivaliers jusque qu’au début de la nuit. Gesaffelstein, qui a lancé son troisième album Gamma il y a moins d’un mois, vient d’offrir une impressionnante performance au festival Coachella.

Palomosa se déploiera sur deux scènes, l’une à l’Espace 67 et l’autre au Jardin Le Petit Prince. Des camions de rue et de nombreux bars seront dispersés sur le site.

