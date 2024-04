C’est avec un cocktail d’émotions (et beaucoup de larmes) que les admirateurs des Cowboys Fringants d’ici et d’ailleurs ont accueilli le nouvel album des Cowboys Fringants, Pub royal.

L’album est sorti sur les plateformes numériques à minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi. De nombreux admirateurs sont restés éveillés jusque-là pour pouvoir l’écouter dès sa sortie. Cliff Eugene, de Québec, a été encore plus malin : comme l’album sortait à minuit en France également, donc six heures plus tôt qu’au Québec, le designer graphique a utilisé son VPN pour lui permettre de l’écouter dès 18 h, mercredi soir.

Comment accueillez-vous le legs musical des Cowboys Fringants ? Écrivez-nous !

Il l’écoute sans arrêt depuis (il a même écourté sa nuit pour l’écouter davantage). « Pour moi, cet album est le testament que les Cowboys nous laissent », dit Cliff Eugene, persuadé que l’album aura « à jamais une place particulière dans le cœur des fans ».

L’album contient cinq chansons de la comédie musicale Pub royal - Bienvenue chez nous, Loulou vs Loulou, La fin du show, Questions sans réponses et (re)Bienvenue chez vous. Les huit autres ont été créées pour album, dont la valse Les bonnes continuations, la chanson instrumentale qui clôt le disque, et possiblement l’œuvre des Cowboys Fringants.

Les Cowboys Fringants ont aussi fait paraître jeudi le vidéoclip de La fin du show, chanson phare de la comédie musicale Pub royal. Cette fois, évidemment, ce ne sont pas des comédiens, mais bien Karl Tremblay qui l’interprète. Il aura eu le temps d’en chanter six avant sa mort, le 15 novembre. Comme bien d’autres, Cliff Eugene a versé quelques larmes « devant la justesse des paroles de JF Pauzé et de la voix de Karl ». « Je ne pouvais faire autrement », dit l’homme de 33 ans.

Pour Karine Brodeur, de Longueuil, entendre Karl Tremblay chanter La fin du show a été un baume. Elle le sent en paix. « Je suis soulagée », dit-elle.

La chanson Les cheveux blancs, écrite et interprété par la musicienne Marie-Annick Lépine, a aussi touché les admirateurs droit au cœur. La veuve de Karl Tremblay s’adresse à ses filles pour qu’elle sache que vieillir, c’est une chance. « Vous allez voir mes puces que la vie est souvent injuste, souvent injuste, surtout pour ceux qui partent avant d’avoir les cheveux blancs ».

D’autres ont été charmés par Merci ben !, une chanson qui s’inscrit dans la tradition festive des Cowboys Fringants, et un message d’amour et de reconnaissance envers leurs admirateurs rencontrés en plus de 20 ans de tournée. « Autant la chanson est joyeuse, autant on peut comprendre le message qu’il n’y aura plus de groupe », note Emanuelle Blais, de Terrebonne.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE MARIE-ANNICK LÉPINE Karl Tremblay enregistre une chanson, un mois avant sa mort.

Il y a beaucoup d’activités et d’échanges, jeudi, sur les groupes Facebook consacrés aux Cowboys Fringants. Nombreux sont ceux qui ont salué le courage de Karl Tremblay d’avoir enregistré cet album malgré la maladie. Le 19 octobre, Marie-Annick Lépine avait partagé sur Facebook une photo de Karl Tremblay, à la maison, en pleine séance d’enregistrement. C’était moins d’un mois avant sa mort.

C’est ce qui est spontanément venu à l’esprit de Jérôme Rumak, un admirateur en Suisse : la force de Karl Tremblay d’avoir pu chanter des paroles aussi poignantes avant sa mort. « Je n’ai d’ailleurs pas encore réussi à regarder le nouveau clip jusqu’au bout », confie-t-il.

En Europe aussi, les admirateurs attendaient l’album avec impatience, souligne Caroline François, de Belgique. Elle écoute les Cowboys Fringants depuis 15 ans et « n’arrêtera jamais » de les écouter. « Cet album est une vraie claque, confie-t-elle. Il signe la fin d’une époque, mais en même temps, il fait un peu revivre Karl quelques mois après son départ… »

Patrice Labelle, 44 ans, a choisi de ne pas l’écouter, cet album, parce qu’il n’est pas prêt. Jeudi matin, il s’est contenté de lire les paroles de La fin du show. « Et j’ai pleuré comme un veau », confie l’intégrateur Web de Saint-Colomban. La mort de Karl Tremblay l’a plongé dans une grande peine, qui a duré plusieurs semaines. « Quand je me pensais fort, mon garçon a fait jouer des chansons des Cowboys en auto et je me suis mis à pleurer », dit-il. Le nouvel album, il l’écoutera plus tard, probablement par bribes.

L’album Pub royal sera diffusé sur disque compact le 10 mai et en disque vinyle à l’été 2024.