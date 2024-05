PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

Les artistes d’Universal Music Group, dont Drake, Adele, Bad Bunny et Billie Eilish, reviendront sur TikTok alors que les deux parties ont conclu un nouvel accord de licence après un différend d’environ trois mois.

Michelle Chapman Associated Press

Les deux parties ont annoncé jeudi qu’elles « travaillaient désormais rapidement pour restituer à TikTok en temps voulu la musique des artistes représentés par Universal Music Group et des auteurs-compositeurs représentés par Universal Music Publishing Group ».

Taylor Swift, dont le dernier album The Tortured Poets Department a atteint la première place du classement Billboard 200, a vu certaines de ses chansons revenir sur TikTok le mois dernier, mais on a peu de détails sur ce qui s’est exactement passé, selon le magazine Variety.

Universal Music Group (UMG) a déclaré en janvier qu’elle n’avait pas accepté les termes d’un nouvel accord avec TikTok et prévoyait de cesser de concéder sous licence le contenu des artistes qu’elle représente sur la plateforme de médias sociaux appartenant à ByteDance, ainsi que sur les services TikTok Music.

À l’époque, Universal faisait pression sur TikTok sur trois enjeux : « une rémunération appropriée pour nos artistes et auteurs-compositeurs, la protection des artistes humains contre les effets néfastes de l’intelligence artificielle (IA) et la sécurité en ligne des utilisateurs de TikTok ».

TikTok s’est opposé aux affirmations d’UMG, affirmant qu’il avait conclu des accords basés sur « l’artiste d’abord » avec toutes les autres étiquettes et éditeurs.

Jeudi, les deux parties ont annoncé que leur nouvel accord apporterait des avantages significatifs à l’écurie mondiale d’artistes, d’auteurs-compositeurs et d’étiquettes d’UMG et rendrait leur musique à TikTok.

« La musique fait partie intégrante de l’écosystème TikTok et nous sommes heureux d’avoir trouvé une voie à suivre avec Universal Music Group », a indiqué le président et directeur général de TikTok, Shou Chew, dans un communiqué.

« Nous nous engageons à travailler ensemble pour générer de la valeur, de la découverte et de la promotion pour tous les incroyables artistes et auteurs-compositeurs d’UMG, et d’approfondir leur capacité à grandir, à se connecter et à s’engager avec la communauté TikTok. »

Une partie du nouvel accord prévoit qu’UMG et TikTok travaillent ensemble pour trouver de nouvelles possibilités de monétisation. Ils travailleront également ensemble sur des campagnes soutenant les artistes d’UMG dans tous les genres et territoires à travers le monde.

En outre, les sociétés conjugueront leurs efforts pour garantir que le développement de l’IA dans l’industrie musicale protégera le talent artistique humain et les paiements des artistes et des auteurs-compositeurs. TikTok travaillera également avec UMG pour supprimer de la plateforme la musique non autorisée générée par l’IA, ainsi que sur des outils permettant d’améliorer l’attribution des artistes et des auteurs-compositeurs.

TikTok prévoit continuer à investir dans la création d’outils centrés sur les artistes qui aideront les artistes UMG à réaliser leur potentiel sur la plateforme. Certains outils incluent « Ajouter à l’application musicale », des données et des analyses améliorées et des capacités de billetterie intégrées.

« Nous sommes ravis de renouveler notre relation avec TikTok, basée sur des avancées importantes en matière de possibilités commerciales et marketing ainsi que sur les protections fournies à notre liste de leaders du secteur sur leur plateforme », a indiqué Michael Nash, directeur du numérique et vice-président général d’Universal Music Group.

Si TikTok a réglé son différend avec UMG, l’avenir de la plateforme reste incertain. Le mois dernier, le président Joe Biden a signé une loi obligeant la société mère de TikTok, ByteDance, à vendre à un propriétaire américain d’ici un an ou à fermer ses portes. Il n’est pas clair si cette loi survivra à une contestation judiciaire attendue ou si ByteDance accepterait de vendre.