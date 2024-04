Le spectacle LOVE du Cirque du Soleil, qui célébrait la musique des Beatles, va tirer sa révérence le 7 juillet prochain.

Depuis 18 ans, ce spectacle mis en scène par Dominic Champagne est présenté sur La Strip de Las Vegas, plus précisément à l’hôtel Mirage. Or, le centre de villégiature entamera bientôt sa transformation en Hard Rock Las Vegas.

« The Beatles LOVE a été vu par plus de 11,5 millions de spectateurs depuis son ouverture en 2006 », a déclaré par communiqué Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. « Ce fut un honneur pour nous tous au Cirque du Soleil de collaborer avec les Beatles et Apple Corps Ltd. sur ce qui ne peut être décrit que comme un chef-d’œuvre. Nous sommes reconnaissants aux créateurs, à la distribution, à l’équipe et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce spectacle, et nous savons que The Beatles LOVE vivra longtemps après le salut final. »

Les billets pour les ultimes représentations sont d’ores et déjà en vente.