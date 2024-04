Pour souligner son déménagement du boulevard Saint-Laurent aux Quais du Bassin Peel, le 12e Festival MURAL pourra compter sur une belle variété de musiciens de renom.

Le rappeur de Miami Rick Ross, qui s’est récemment invité dans le conflit entre Kendrick Lamar, Drake et J. Cole, commandera la foule réunie au block party du samedi 15 juin. Directeur créatif du spectacle, le groupe Saintwoods prépare une liste d’artistes qui précéderont Rozay.

Le samedi précédent, le 8 juin, aura lieu le premier des évènements menés par Moonshine, composé de Pierre Kwenders, San Farafina et Akantu. La formation, qui célèbre ses 10 ans, propose d’abord un rassemblement rythmé par l’afrobeat et l’afrohouse en compagnie de Tekno, de C. Frim et de Talia Goddess. Le lendemain, Moonshine versera davantage dans l’électro avec entre autres Aluna, Sango et Pony.

L’ouverture, le 7 juin, sous le signe des sonorités antillaises et caribéennes, et la clôture, le 14, au son du house d’ici et d’ailleurs, seront entrecoupées par l’innovant rappeur Channel Tres, qui a collaboré avec Tyler, The Creator, Jungle et JPEGMafia.

