Les 35 ans des Francos seront célébrés du 14 au 22 juin en compagnie d’artistes locaux et internationaux de tous horizons musicaux, dont Pomme, Les Sœurs Boulay, Philippe Brach, Karkwa, Souldia et Eddy de Pretto. Survol de la programmation dévoilée mardi.

Les grands noms

Les Francos ont misé sur plusieurs artistes de renoms pour animer les rues et les salles de Montréal à la mi-juin. La plus grande scène extérieure, où se tiendront des spectacles gratuits, sera l’hôte des performances de la Française adorée des Québécois Pomme, du rappeur de Québec Souldia, de la formation folk-bluegrass Québec Redneck Bluegrass Project, de l’enlevant Philippe Brach, du groupe nouvellement reformé Karkwa (un retour après 12 ans sur une scène des Francos) et, en clôture, d’une célébration du R & B menée par Corneille. Une panoplie d’artistes se joindront à ce dernier pour faire du quartier des spectacles l’endroit le plus chaud où danser à Montréal le samedi 22 juin, soit Les Louanges, Barnev, Zaho, Rau_Ze, Yellowstraps, Naomi, Naïma Frank, Shah Frank et Vacra. L’auteur-compositeur-interprète français Francis Cabrel, dont le lien avec le Québec défie les années, sera à la salle Wilfrid-Pelletier, tout comme Eddy de Pretto, un autre chouchou du public, quelques jours plus tard.

La scène locale

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Les Sœurs Boulay

La scène locale aura la part belle lors de ces Francos. Marie-Anick Lépine ouvrira les festivités extérieures aux Francos en présentant son troisième album solo Entre Beaurivage et L’Ange-Gardien. Les Sœurs Boulay seront en ouverture du spectacle de Pomme, Imposs montera sur scène avant Souldia, Miel de Montagne ouvrira pour Karkwa et Dee End réchauffera le Quartier des spectacles avant le concert R & B. Pierre Kwenders, Guylaine Tanguay et Gab Bouchard se produiront durant la semaine de festivités sur une des scènes extérieures. Plus loin sur le site du festival, toujours pour des concerts gratuits, les amateurs de musique pourront retrouver VioleTT Pi, Population II, Lydia Képinski, tandis qu’une autre scène sera dédiée à l’univers hip-hop, avec Raccoon, Yes*, KNLO, K ! ra Oji et Statzz. En salle, au MTELUS, Galaxie sera en prestation, tout comme Le Roy, La Rose et le Lou[p] pour l’un de leurs derniers spectacles ensemble. Félix Dyotte, Fanny Bloom, Maten, Cédrik St-Onge et King Melrose donneront des spectacles gratuits sur la scène Loto-Québec.

Les Francos de France

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Eddy de Pretto

Le lien qui uni en musique le Québec et la France permet quelques belles prises pour les Francos, qui accueilleront, en plus de Pomme, Francis Cabrel ou Eddy de Pretto, la très appréciée Zaho de Sagazan (qui fait fureur de l’autre côté de l’Atlantique), le rappeur Josman (deux soirs de suite au MTELUS), Albin de la Simone (également deux soirs d’affilée, à la Cinquième salle) et les vedettes montantes du hip-hop Sean et Jäde, tous deux en concert extérieur. Débarqueront également de la scène hors Québec le Belge Témé Tan, l’Ontarienne Jill Barber, le duo Franco-Mexicain Los Eclipses et l’Algérienne Zaho, entre autres.

Quelques découvertes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Rose Perron et Félix Paul, de Rau_Ze

Les Francos sont un terrain fertile aux découvertes alors qu’une belle place est dédiée aux artistes émergents francophones des scènes locale et internationale. Ainsi, la série acoustique au Pub Brasseur de Montréal accueillera les spectacles gratuits de Jeanne Côté, grande gagnante des Francouvertes l’an dernier, des révélations Radio-Canada 2024 et de Sandra Contour et Blondes naturelles, lauréates du concours Ma première Place des Arts. En plus de participer à la soirée consacrée au R & B, le duo Rau_Ze donnera un spectacle gratuit à l’extérieur. Sur la même scène, les festivaliers retrouveront Malaimé Soleil, Marco Ema, Grand Eugène et Étienne Dufresne, tous issus de la scène émergente d’ici.

Consultez le site des Francos de Montréal