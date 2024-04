Le légendaire guitariste Dickey Betts, qui a cofondé le Allman Brothers Band et écrit son plus grand succès, Ramblin’Man, est décédé. Il avait 80 ans.

Steven Wine et Russ Bynum Associated Press

L’artiste est mort à son domicile d’Osprey, en Floride, a confirmé David Spero, gérant de Betts depuis 20 ans. Betts luttait contre le cancer depuis plus d’un an et souffrait d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, a précisé son gérant.

Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille, a-t-il ajouté.

Dickey Betts a partagé les tâches de guitariste avec Duane Allman dans le Allman Brothers Band d’origine et a contribué à donner au groupe un son distinctif et à créer un nouveau genre : le rock sudiste. Des artistes, allant du groupe Lynyrd Skynyrd au chanteur Kid Rock, ont été influencés par la musique du groupe, qui combinait le blues, le country, le R & B et le jazz avec le rock des années 60.

Fondé en 1969, le Allman Brothers Band était un groupe pionnier et a bousculé la notion traditionnelle de chansons pop de trois minutes en interprétant de longues compositions en concert et sur disque. Il était également remarquable en tant que groupe biracial du Sud profond.

Duane Allman est décédé dans un accident de moto en 1971 et le membre fondateur Berry Oakley a été tué dans un accident de moto un an plus tard. Cela a laissé Dickey Betts seul avec le frère cadet d’Allman, Gregg, mais ils se sont souvent affrontés et la toxicomanie a provoqué un dysfonctionnement supplémentaire. Le groupe s’est séparé au moins deux fois, avant de se reformer et a eu plus d’une douzaine de formations.

Le Allman Brothers Band a été intronisé au panthéon du rock’n’roll en 1995 et a remporté un prix Grammy pour l’ensemble de sa carrière en 2012. Betts a quitté définitivement le groupe en 2000 et a également joué en solo et avec son propre groupe Great Southern, qui comprenait son fils, le guitariste Duane Betts.

Forrest Richard Betts est né le 12 décembre 1943 et a grandi dans la région de Bradenton, en Floride, près de l’autoroute 41 dont il a parlé dans Ramblin’Man. Sa famille vivait dans la région depuis le milieu du XIXe siècle.

Betts a grandi en écoutant du country, du bluegrass et du western swing, et a joué du ukulélé et du banjo avant de se concentrer sur la guitare électrique parce qu’elle impressionnait les filles. À 16 ans, il a quitté la maison pour aller sur la route et a rejoint le cirque pour jouer dans un groupe.

Il est rentré chez lui et, avec le bassiste Berry Oakley, il a rejoint un groupe qui est devenu Second Coming, établi à Jacksonville, en Floride. Un soir de 1969, Betts et Oakley ont joué avec Duane Allman, déjà un musicien à succès, et son jeune frère, et ensemble ils ont formé le Allman Brothers Band.

Le groupe s’est installé à Macon, en Géorgie, et a sorti un premier album éponyme en 1969. Un an plus tard est sorti l’album Idlewild South, mis en valeur par la composition instrumentale de Betts dans In Memory of Elizabeth Reed, qui est devenue rapidement un incontournable des concerts.

Le double album de 1971 At Fillmore East, désormais considéré comme l’un des plus grands albums en spectacle de l’ère du rock classique, a été la percée commerciale des Allman et a consolidé leur réputation d’interprète en mettant en valeur l’interaction unique de la guitare entre Allman et Betts. Leurs styles contrastaient, Allman jouant de la guitare slide de style blues tandis que les solos et le chant de Betts tiraient le groupe vers la country. Lorsqu’ils étaient superposés en harmonie, leur mélodie était particulièrement distinctive.

Le groupe comptait également deux batteurs : « Jaimoe » Johanson, qui est Noir, et Butch Trucks.

Duane Allman est décédé quatre jours après que At Fillmore East eut été certifié disque d’or, mais le groupe a continué et les foules ont continué de croître. L’album de 1973 Brothers and Sisters s’est hissé au numéro un des palmarès et comprenait Ramblin’Man, avec Betts comme chanteur principal.

Le son élancé de la guitare de Betts sur Ramblin’Man a résonné dans les bars de quartier à travers le pays pendant des décennies, et la chanson a souligné son talent pour les accroches mélodiques.