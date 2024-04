Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Metz

Le cinquième album du trio ontarien est son premier en quatre ans. Sans s’être adouci, le son de Metz est moins abrasif, son énergie brute se raffinant à chaque nouvelle sortie. Le chanteur et guitariste Alex Edkins qualifie fièrement le dernier extrait Superior Mirage de « nouveau territoire » pour le groupe. On pourrait dire de même de quelques autres pièces. Notons qu’Amber Webber et Owen Pallett ont contribué à Up on Gravity Hill, qui sera présenté au public montréalais le 16 mai à l’occasion d’un spectacle au Théâtre Fairmount.

Pascal LeBlanc, La Presse

Punk rock Up on Gravity Hill Metz Dine Alone Music

Marcus King

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @REALMARCUSKING Marcus King

Réalisé par le plus fortuné des va-nu-pieds, Rick Rubin, ce soyeux troisième album solo du héros de la six cordes prend ses distances des envolées guitaristiques spectaculaires, mais parfois un peu stériles, en faveur d’une country soul n’ayant soudainement rien à voir avec Stevie Ray Vaughan, et beaucoup plus en commun avec l’œuvre de Curtis Mayfield ou d’Al Green. Avec sa puissante voix fêlée, le bluesman originaire de la Caroline du Sud chante sa malheureuse propension à gâcher son bonheur de peur qu’il se sauve, puis dégaine à l’occasion son instrument, le temps d’un solo transperçant ces ténèbres desquelles il semble avoir longtemps été prisonnier.

Dominic Tardif, La Presse

Soul Mood Swings Marcus King Republic Records

Bodega

PHOTO POONEH GHANA, TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @BODEGABK Bodega

On peut faire quelques parallèles entre Bodega et Arcade Fire. Le premier, évident, est la combinaison de voix masculine et féminine. À l’instar du groupe montréalais, celle du chanteur et guitariste Ben Hozie propulse la majorité des chansons, mais Nikki Belfiglio amène un vent de fraîcheur à chacune de ses apparitions. Une autre similarité réside dans la critique de notre société de consommation qui domine les textes d’Our Brand Could Be Yr Life, comme c’était le cas sur Everything Now, d’Arcade Fire. Les sonorités rappellent également la formation qui n’existera probablement plus jamais, alors si vous étiez fan, Bodega, qui sera au Bar le Ritz PDB le 20 avril, pourrait bien combler un vide.

Pascal LeBlanc, La Presse

Indie rock Our Brand Could Be Yr Life Bodega Chrysalis Records

Musique pour planches

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @MUSIQUEPOURPLANCHES Musique pour planches

Le retour de Malajube ? Tant qu’on pourra chanter, tant qu’on pourra danser, tant qu’on pourra taper des mains, nous continuerons d’y rêver. Mais d’ici là, son batteur Francis Mineau remonte dans la voiture de sa jeunesse sur Golf 92, premier album de son projet instrumental Musique pour planches (son autre projet solo né en 2013, Oothèque, n’a jamais connu de suite). Quelque part entre acid jazz, afrobeat et indie rock, ces huit pièces coiffées de titres fabuleusement abracadabrants (Yarsagumba, Wagadingdong) transpirent le plaisir d’improviser entre chums – le saxophoniste américain Michael Bjella brille sur Un ami américain – et de traquer le groove parfait jusqu’au bout de la route.

Dominic Tardif, La Presse

Musique instrumentale Golf 92 Musique pour planches Popop Records

Renonce

PHOTO EMMANUELLE CHARNEAU, FOURNIE PAR VERBODEN Renonce

Après Ombre, paru l’an dernier, l’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste Frédéric Nogarède, alias Renonce, propose « un exutoire sonore des plus sombres », tel que le mentionne le communiqué envoyé aux médias. Ombre n’est pas une douce caresse pour les oreilles, mais cet album est décrit comme « plus direct, plus violent ». La contestation se sent et s’entend grâce aux percussions agressives, aux synthétiseurs saturés et aux guitares distortionnées ainsi qu’aux paroles sarcastiques, nihilistes et fatalistes livrées avec détachement. Renonce entame sa tournée nord-américaine au Bar le Ritz PDB, le 25 avril.

Pascal LeBlanc, La Presse