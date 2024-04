(Houston) Le temps passe et toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ne dites pas cela aux Rolling Stones.

Juan A. Lozano Associated Press

Ce que plusieurs considèrent comme le plus grand groupe de rock’n’roll au monde n’a montré aucun signe de ralentissement de sitôt lors du lancement de sa dernière tournée dimanche soir au NRG Stadium de Houston.

Les Stones sont en tournée depuis plus de 60 ans. Le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richards ont tous deux 80 ans, et le guitariste Ronnie Wood n’est pas loin derrière, à 76 ans. Leur tournée est commanditée en partie par l’Association américaine des retraité(e)s (AARP).

Mais au cours d’un spectacle vibrant de deux heures, les Stones ont joué avec l’énergie d’un groupe qui partait en tournée pour la première fois.

« C’est génial d’être de retour dans le Lone Star State », a lancé Jagger au stade plein à craquer, rempli de fans de longue date, dont plusieurs portaient des chemises de concert délavées des tournées précédentes.

Jagger se pavanait souvent sur scène avec une énergie apparemment illimitée, tandis que Richards et Wood jouaient des riffs de guitare bien connus et appréciés des fans. Jagger entraînait souvent le public dans des chants.

« Le niveau d’énergie est élevé et il l’est toujours avec eux. L’âge ne se voit pas », a déclaré Dale Skjerseth, directeur de production des Stones, vendredi avant le concert.

Les Stones ont pris la route pour soutenir la sortie de leur dernier album, Hackney Diamonds, le premier disque de musique originale du groupe depuis 2005.

Houston était la première étape d’une tournée de 16 villes à travers les États-Unis et le Canada. Le seul arrêt prévu au Canada est à Vancouver, le 5 juillet.

Au cours des dix-huit chansons du concert de dimanche, les Stones ont joué plusieurs titres du nouvel album, dont le simple principal Angry. Ils ont également joué des classiques comme Sympathy for the Devil, Gimmer Shelter, Honky Tonk Women et Start Me Up.

Après avoir joué Beast of Burden, Jagger a déclaré que les spectateurs de Houston avaient voté pour l’inclure dans la liste des chansons jouées.

« On ne peut pas se tromper avec ça », a crié un homme dans le public.

Les Stones ont également joué quelques morceaux inattendus, dont Rocks Off, tiré de leur double album de 1972 Exile on Main St., et Out of Time, une chanson de 1966 que Jagger a déclaré pendant le concert n’avoir jamais été jouée par le groupe aux États-Unis.

Depuis la mort du batteur Charlie Watts en 2021, les Stones ne comptent plus que le trio de base composé de Jagger, Richards et Wood. Dimanche, ils étaient accompagnés de divers musiciens, dont deux claviéristes, un nouveau batteur, des choristes et une section de cuivres.