Lisez nos textes sur la mort de Jean-Pierre Ferland, chanteur qui a marqué le Québec et qui laisse derrière lui un legs immense.

Ferland en 10 immortelles

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Pierre Ferland en concert aux Francos en 2011, où il a interprété son album Jaune

Il a chanté l’amour, souvent avec humour, mais avec fragilité aussi. Jean-Pierre Ferland laisse un héritage chansonnier vaste et éclaté, entre rock théâtral et chansons intimistes. Sans oublier son grand hymne qui nous amène à voir le monde d’un peu plus haut, un peu plus loin. Le legs de Ferland en 10 chansons.

Lisez l’article d’Alexandre Vigneault