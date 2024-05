Pour sa nouvelle tournée mondiale, qui sera lancée le 29 septembre à Québec, l’autrice-compositrice-interprète américaine Billie Eilish a mis en place des mesures pour freiner les revendeurs de billets. Et pourtant, avant le début de la prévente officielle mardi midi, des sièges au coût exorbitant étaient déjà affichés sur des sites de revente. Comment cela est-il possible ? Décryptage.

Jusqu’à 4000 $ le billet

Mardi matin, quelques heures avant la prévente réservée notamment aux détenteurs de cartes de crédit American Express, on cherche sur Google des billets pour le lancement au Centre Vidéotron de la tournée Hit Me Hard and Soft. Les premiers résultats affichés renvoient à des sites de revente. Sur Tickets on Sale, des sièges sont offerts à 900 $. Sur StubHub, certains sont vendus 4331 $. En après-midi, on tombe même sur des billets à plus de 5000 $. On est bien loin du prix de vente réel, qui se situe entre 78 $ et 556 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE STUBHUB Le prix des billets était annoncé à plus de 5000 $ sur le site de StubHub, mardi après-midi.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE TICKETS ON SALE Des billets à 900 $ chacun sur le site Tickets on Sale 1 /2



Des mesures pour contrer la revente

Au cours des dernières années, les exemples de sièges affichés à des prix astronomiques se sont multipliés. On n’a qu’à penser aux concerts de Taylor Swift, de Blink-182 ou d’Artic Monkey. Pourquoi le prix des billets pour Billie Eilish sur les sites de revente étonne-t-il ? C’est que la chanteuse de 22 ans revendique haut et fort une réforme des façons de faire dans la mise en vente des billets de concert. Elle fait partie des 250 artistes signataires d’une récente lettre ouverte s’adressant au Congrès américain pour soutenir une législation en ce sens. Dans le cadre de Hit Me Hard and Soft, elle est passée de la parole aux actes en mettant sur pied une série de mesures pour « donner aux fans, et non aux revendeurs illégaux, la meilleure chance d’acheter des billets à leur valeur réelle », peut-on lire dans le communiqué annonçant ses concerts. Pour ce faire, « la tournée a demandé à ce que tous les billets soient uniquement mobiles et ne puissent être transférés ». Si des détenteurs de billets souhaitent les revendre, ils doivent passer par la plateforme Face Value Exchange de Ticketmaster, précise le communiqué. Sur celle-ci, les sièges sont revendus « au prix original payé ». Autre élément dissuasif pour les revendeurs : « Les billets ne seront remis aux acheteurs que 15 jours avant le spectacle », indique, en entrevue, Dominique Goulet, directrice de la programmation du Centre Vidéotron.

De possibles failles

Malgré ces mesures, des billets sont tout de même annoncés sur les sites de revente. Pourquoi ? Normand Turgeon, ancien professeur de marketing à HEC Montréal, avance quelques hypothèses. « Les billets émis par Ticketmaster, ce n’est pas l’ensemble des billets disponibles pour un spectacle. […] Il y a une panoplie de billets qui vont ailleurs », indique-t-il. Certains sont offerts à l’artiste, d’autres aux compagnies de cartes de crédit, par exemple. Des billets qui n’ont pas transité par Ticketmaster ont donc peut-être atterri sur des sites de revente. Normand Turgeon souligne aussi que la plateforme Face Value Exchange de Ticketmaster n’est sûrement pas infaillible et que des revendeurs peuvent avoir trouvé un moyen de la contourner. Selon lui, une des meilleures solutions pour éviter la revente serait l’obligation de présenter son billet et sa carte de crédit à l’entrée d’un concert « pour prouver l’association entre le propriétaire du billet et celui qui l’a acheté ».

Appel à la prudence

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Foule réunie pour un spectacle de Stromae au Centre Vidéotron, en décembre 2022

Il est également possible que les billets affichés sur les sites de revente soient des faux, souligne Dominique Goulet, directrice de la programmation du Centre Vidéotron. « Il faut vraiment être hyper prudent avec ce type d’annonce, parce que, à mon avis, c’est louche », affirme-t-elle lorsqu’on lui parle des sièges vus mardi matin, alors que la seule prévente à avoir eu lieu était celle réservée aux quelques membres Première place du Centre Vidéotron. Contactée par La Presse, Ticketmaster abonde : « Tous les billets que vous voyez sur des sites secondaires violent les conditions de revente mises en place par l’artiste et ne peuvent garantir l’accès au spectacle », prévient l’entreprise. Sur Instagram, Billie Eilish a elle aussi mis en garde ses fans contre les fraudeurs. Il n’est d’ailleurs pas rare que le Centre Vidéotron doive refuser l’entrée à des spectateurs lors de concerts car ils détiennent de faux billets, s’attriste Dominique Goulet.

Restera-t-il des billets vendredi ?

Au Centre Vidéotron, Billie Eilish se produira devant 17 500 personnes grâce à la disposition de la scène en plein centre du parterre et à sa configuration 360 degrés. Les billets pour le grand public seront mis en vente vendredi à midi. À ceux qui craignent qu’ils se soient tous envolés lors de la prévente, sachez qu’une portion des billets est justement réservée pour cette journée. « Je pense que les gens ont de bonnes chances d’avoir des billets », affirme Dominique Goulet. Elle concède toutefois que la demande sera probablement plus grande que l’offre.

Une belle visibilité pour Québec

PHOTO RENAUD PHILIPPE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le Centre Vidéotron

Le Rolling Stone, Billboard et de nombreux médias internationaux ont signalé que le début de la tournée de l’interprète de bad guy aura lieu à Québec. Dominique Goulet se réjouit d’une telle visibilité. Elle estime d’ailleurs que plus de 30 % des spectateurs proviendront de l’extérieur de la ville. « On est vraiment hyper choyés qu’elle ait choisi de venir à Québec pour faire le kick-off de sa tournée mondiale. » Pourquoi, selon elle, la chanteuse a-t-elle opté pour la Vieille Capitale ? « On travaille très fort pour positionner le Centre Vidéotron comme étant une plateforme intéressante pour les artistes […] lorsqu’ils veulent faire des répétitions avant de partir en tournée », répond-elle, en soulignant que l’aréna n’est pas restreint par le calendrier d’une équipe sportive. Deux journées sont réservées au calendrier avant le concert du 29 septembre pour permettre à l’équipe de Billie Eilish de peaufiner les derniers détails de la tournée. Comme autres éléments qui ont pu peser dans la balance dans le choix de la ville, Dominique Goulet nomme le taux de change favorable, les « capacités techniques et logistiques » de l’aréna et le fait que le Centre Vidéotron est en mesure de répondre aux nombreuses demandes en matière de développement durable formulées par l’équipe de Billie Eilish, notamment l’interdiction de pailles et de bouteilles en plastique à usage unique – les fans devront apporter leurs propres bouteilles d’eau remplissables –, la présence de bacs de recyclage bien visibles et une offre alimentaire végétalienne sur le site.

Pourquoi pas Montréal ?

En plus de Québec, Hit Me Hard and Soft s’arrêtera dans deux autres villes canadiennes : Toronto et Vancouver. Pourquoi pas Montréal ? Par courriel, evenko a répondu à La Presse que le Centre Bell n’est pas disponible aux dates souhaitées par l’équipe de tournée. La dernière visite de Billie Eilish dans la métropole remonte à l’été 2023. Elle était alors l’une des têtes d’affiche du festival Osheaga.

Billie Eilish sera en concert au Centre Vidéotron le 29 septembre prochain. La vente des billets pour le grand public débute vendredi à midi.

Consultez le site de Billie Eilish