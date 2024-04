Un hypnotisant ballet se déploie ces jours-ci à l’aréna Mont-Royal, sur le Plateau. Les patineurs de la compagnie montréalaise Patin Libre y présentent leur tout nouveau spectacle inspiré des volées d’oiseaux qui envahissent le ciel à la brunante.

Le titre du spectacle, Murmuration, fait référence au phénomène qu’on peut observer avec les volées d’étourneaux ou encore sous les eaux avec les bancs de sardines. Dans les deux cas, les individus se déplacent en groupe et semblent danser à l’unisson pour mystifier les prédateurs.

Depuis plus de 10 ans, le phénomène fascinait Alexandre Hamel, cofondateur de Patin Libre. « En regardant les oiseaux ou les bancs de poissons, on a une impression d’harmonie et de beauté parfaite. »

C’est cette harmonie que le co-chorégraphe de Patin Libre a voulu reproduire sur la surface glacée des arénas du monde entier. Pour y arriver, la troupe fondée en 2005 a recruté 15 patineurs venus de 8 pays. « Murmuration est notre premier ballet pour un grand ensemble, dit Alexandre Hamel. Nos autres spectacles avaient davantage l’attitude et l’amplitude d’un band de rock. »

Le choix du mot ballet n’est pas fortuit. Ces 15 corps glissants patins aux pieds n’ont rien à envier aux danseurs classiques en ce qui concerne la grâce et la précision du mouvement.

Exécutée sur une musique originale très atmosphérique qui laisse beaucoup de place au bruit entêtant des lames écorchant la glace, la chorégraphie contemporaine de Patin Libre est exécutée avec beaucoup d’intensité.

Cette masse mouvante se déplaçant dans un même souffle se scinde pour mieux se rassembler. Les patineurs se perdent et se retrouvent dans un va-et-vient fort émouvant. Ils sont tantôt oiseau blessé tombé du nid, tantôt rapace à l’affût qui cherche à croquer les plus fragiles de la volée. Ils volent bras grands ouverts, changeant de direction à répétition, dans un synchronisme sans faille.

Le vivre-ensemble

Toute la beauté de Murmuration est dans cette cohésion des interprètes. Il y a certes quelques exploits acrobatiques qui ponctuent le spectacle (vrilles, sauts et autres axels), mais c’est l’onirisme de ce chœur dansé qui impressionne et qui touche le plus.

L’approche dramaturgique de la compagnie est bien installée maintenant, tout comme notre façon d’être sur la glace. Notre technique est aussi plus maîtrisée. Ce spectacle exige des interprètes un engagement total du corps, de la personne et de l’émotion. Alexandre Hamel, cofondateur de Patin Libre

Au-delà du phénomène naturel de la murmuration, le spectacle ouvre sur des questions telles que le vivre-ensemble, la notion d’individualité et de collectivité, ajoute Alexandre Hamel. « On aborde par le mouvement des thèmes comme l’harmonie, la guerre et la paix. »

Murmuration marque le retour des spectacles de Patin Libre à Montréal après un hiatus de quatre ans. La troupe a déjà présenté cette production dans diverses villes d’Europe, dont Venise, lors d’un évènement hors calendrier de la Biennale de la danse. New York, Toulouse et Mulhouse, notamment, ont aussi accueilli le spectacle récemment. La compagnie sera de passage à Toronto la semaine prochaine.

Murmuration est présenté jusqu’au 21 avril à l’aréna Mont-Royal. À noter : les spectacles sont suivis d’une fête dansante sur glace avec les membres de la troupe.

Consultez le site de Patin Libre