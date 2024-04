Le Festival de jazz rendra cet été un hommage tout en musique au plus mélomane des cinéastes québécois, Jean-Marc Vallée.

Mixtape : un hommage musical à Jean-Marc Vallée, qui sera présenté le 27 juin à la salle Wilfrid-Pelletier, réunira une foule de collaborateurs et amis du réalisateur mort il y a un peu plus de deux ans.

Marc-André Grondin en sera le metteur en scène, Beyries et le fils de Jean-Marc Vallée, Alex Vallée, partageront la direction artistique, alors que Jean-Phi Goncalves assurera la direction musicale. Sur scène, on retrouvera Beyries, Maxime Le Flaguais, Elisapie, Alexandra Stréliski et Martha Wainwright.

Les billets sont en vente vendredi à compter de 10 h.