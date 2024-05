Dix ans après sa création, Kurios – Cabinet des curiosités est de retour sous le grand chapiteau du Cirque du Soleil, dressé dans le Vieux-Port. En vrac : quelques faits sur ce spectacle hautement esthétique.

Un lien entre Madonna et Kurios

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Michel Laprise, metteur en scène de Kurios, a travaillé à quelques reprises avec Madonna.

Le metteur en scène de Kurios, Michel Laprise, a travaillé avec la Madonne, notamment pour sa tournée MDNA, en 2012. En 2014, le Québécois a lancé Kurios avec un désir en tête : surprendre les spectateurs ! « Avec les concepteurs, on a voulu faire les choses différemment. On a descendu la scène pour que le public et les artistes puissent se regarder dans les yeux. On a éliminé le plateau tournant. J’avais toujours en tête l’idée du théâtre de rue qui est à la base du Cirque du Soleil. Dans la rue, tu dois capter l’attention des passants et la garder jusqu’au moment de passer le chapeau ! On s’est permis de rêver et de puiser dans l’imaginaire de l’enfance pour rendre l’impossible possible. »

Des artistes invisibles

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Dans la distribution originale, le Québécois David-Alexandre Després jouait le rôle de maître de piste d’un spectacle de cirque hors de l’ordinaire.

Grande particularité de Kurios : sa distribution comprend 10 artistes invisibles, dont un lion prénommé Felipe. Ils sont les personnages inventés d’un numéro de clown particulièrement réussi où le public assiste à des prouesses circassiennes invisibles ! À l’origine, c’est le Québécois David-Alexandre Després qui portait ce numéro sur scène, en plus d’un autre – celui du chat – qui est resté gravé dans les mémoires et qu’il avait lui-même conçu, avec l’aide de Michel Courtemanche. Le Québécois a aujourd’hui quitté la troupe, mais il a pris soin d’enseigner les ficelles des deux créations à son successeur. De fait, malgré les départs et les arrivées, le spectacle reste le même, à quelques détails près. Avis aux intéressés : les acrobates invisibles sont encore du spectacle. Leurs noms figurent même au programme.

Une esthétique fin XIXe

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’esthétique de Kurios évoque la fin du XIXe siècle.

C’est en observant les mâts des chapiteaux de cirque que Michel Laprise a eu l’idée de l’esthétique un brin steampunk de Kurios. « J’ai vu les mâts comme des antennes qui captent une énergie invisible qui est retransmise au public. Ça m’a mené à faire des recherches sur une autre énergie invisible : l’électricité. Son arrivée a marqué l’histoire de l’humanité. Avec elle, on pouvait allumer une chandelle sans feu... La magie était possible ! » Le metteur en scène a ainsi choisi de camper le spectacle à la fin du XIXe siècle, alors que les visiteurs se sont déplacés en masse pour visiter les Expositions universelles de Paris, en 1889 et en 1900. « Toutes les cultures du monde se sont retrouvées réunies à Paris. C’est ça aussi, le cirque ! »

Une nouvelle discipline est née

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Une nouvelle discipline, l’acronet, est née pendant la création de Kurios.

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle discipline circassienne voit le jour. C’est pourtant arrivé lors de la création de Kurios, alors que l’équipe a mis sur pied un numéro d’acronet. Le principe ? Les acrobates évoluent sur un filet tendu au maximum et sont projetés dans les airs sous l’impulsion des autres artistes. « Nous avons inventé cette discipline qui ne peut être vue dans aucun autre spectacle de cirque, dit Michel Laprise. Tout le monde nous disait qu’on était fous ! C’est très représentatif de l’esprit de Kurios, où l’effort collectif permet à l’acrobate d’être projeté plus haut. À une hauteur qu’il ne pourrait jamais atteindre seul... »

Une troupe unie malgré la guerre

PHOTO MATHEW TSANG, FOURNIE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL Le numéro de banquine regroupe plusieurs artistes d’origine russe, biélorusse et ukrainienne.

La distribution originale de Kurios comptait plusieurs acrobates d’origine russe, biélorusse et ukrainienne, en particulier pour l’étourdissant numéro de banquine qui clôt le spectacle. C’est encore le cas aujourd’hui. Or, malgré le conflit qui sévit dans ce coin du monde, la troupe reste soudée, explique Michel Laprise. « Kurios baigne dans un esprit très familial. Avec les années, il y a des couples qui se sont formés, des enfants qui sont nés. Les conflits politiques n’ont pas eu d’impact sur cet esprit de corps. De toute façon, quand ta vie dépend de ceux qui te portent, tu développes un lien plus fort que la politique. »

Kurios – Cabinet des curiosités est présenté du 23 mai au 14 juillet.

