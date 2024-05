Cette pièce est encore trop criante d’actualité. Ça parle de la violence faite aux corps des femmes et de l’abus de pouvoir qui est dans l’ADN du boys club, mais c’est aussi une pièce sur le pouvoir féminin, la sororité. Dans Lysis, les femmes veulent être reconnues et accéder à des postes où elles peuvent penser changer le monde. Surtout, cette pièce est porteuse d’espoir et va provoquer des discussions enrichissantes.