Une trentaine d’associations canadiennes réunissant des diffuseurs, des programmateurs de spectacles et des directeurs de festivals se sont dit « en colère » et « dans l’incompréhension totale » en découvrant le contenu de la mise à jour économique des libéraux.

Le milieu culturel canadien a fait le saut à la lecture de la mise à jour économique du gouvernement fédéral en constatant la fin du transfert de 8 millions par année, versée depuis 2019 dans le Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA). Une trentaine de groupes et d’associations se sont donc réunis sous la bannière #AvenirDuSpectacle pour dénoncer ces coupes en culture.

Les nombreuses associations culturelles du pays craignent que des baisses de l’ordre de 23 % prennent effet à compter du 1er avril 2024, « à moins que le budget 2024-2025 ne vienne corriger la situation ».

Frédéric Julien, directeur de la recherche et du développement à l’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) demande que « les sommes ponctuelles consenties depuis 2019 soient intégrées de façon permanente à la base budgétaire des deux programmes fédéraux ». Elles demandent une hausse de 21 millions au FCPA et de 9 millions au Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP), en plus des sommes temporaires renouvelées à la pièce depuis 2019.

Au Québec, le Regroupement des évènements majeurs internationaux du Québec (REM), le Réseau indépendant des diffuseurs d’évènements artistiques unis (RIDEAU), qui réunit 350 salles de spectacles et festivals, les Scènes de musiques alternatives du Québec (SMAQ) et l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM), qui déplore l’absence d’investissements dans le Fonds de la musique du Canada, se sont tous ralliés au front commun #AvenirDuSpectacle.