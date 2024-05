Le réalisateur et ingénieur du son Steve Albini, connu pour ses collaborations avec Nirvana, Pixies et PJ Harvey, est mort mardi. Il est mort d’une crise cardiaque à son studio de Chicago, rapporte le magazine Pitchfork.

Peu connu comme musicien hors de circuits d’initiés, Steve Albini s’est fait un nom comme ingénieur du son à partir de la fin des années 1980. Il a été aux commandes du premier album des Pixies (Surfer Rosa, 1988), groupe qui exercera une influence déterminante sur Nirvana, dont Albini a réalisé le troisième et ultime album studio, In Utero.

Durant la décennie suivante, il travaille avec quantité d’artistes qui comptent dans le rock underground anglais et américain, enregistrant ou réalisant des disques de PJ Harvey, The Breeders, Wedding Present, Jesus Lizard, Jon Spencer Blues Explosion et quantité d’autres. Issu du mouvement punk, il en a toujours conservé les valeurs et refusait notamment de recevoir des royautés des ventes d’albums qu’il réalisait.

Steve Albini est associé à un son rock brut et à la scène musicale rock alternative. Il a toutefois aussi travaillé avec des icônes comme Robert Plant et Jimmy Page (sur Walking into Clarkdale, 1997) et des groupes de métal comme Neurosis. Son dernier projet cité sur le site de référence allmusic.com est l’album d’un groupe de jazz d’avant-garde scandinave appelé Fire !

Icône du rock derrière la console, Steve Albini, né en Californie en 1962, a aussi mené une carrière plus confidentielle comme musicien. Il a fait partie de plusieurs formations dont les groupes punk Big Black et noise Shellac. Electrical Audio, studio d’enregistrement où il est mort, était installé à Chicago depuis 1997.