De nombreux artistes, dont Feist, Klô Pelgag, The Barr Brothers et Helena Deland, participeront à l’automne à un grand hommage à Lhasa de Sela, dans le cadre de POP Montréal. Le festival accueillera également Calexico, Iris DeMent, Kroy et Erika Angell, entre autres, du 25 au 29 septembre.

En collaboration avec la famille de Lhasa de Sela, un hommage tout en musique sera rendu à la fabuleuse auteure-compositrice-interprète, morte il y a bientôt 15 ans. Le spectacle, intitulé La route chante, accueillera sur scène les membres des deux derniers groupes de l’artiste, avec des prestations de Feist, Calexico, Juana Molina, Silvana Estrada, Klô Pelgag, Myriam Gendron, Bibi Club, Helena Deland, La Force, The Barr Brothers, Laurence Anne, Yves Desrosiers, Samantha de la Vega et le Stone Bonnet Choir, sous la direction musicale de Joe Grass.

La programmation de POP Montréal cette année présente comme d’habitude des noms connus et d’autres représentant la foisonnante scène indépendante de la métropole.

Du côté des invités internationaux, POP Montréal recevra Iris DeMent, chanteuse folk gospel bien connue de la scène indépendante, Mannie Fresh, rappeur légendaire de La Nouvelle-Orléans, et Beverly Glenn-Copeland, artiste non moins réputé de folk new age. Sont aussi attendues la formation américaine Calexico, qui manie l’americana autant que le mariachi ; Edith Nylon, nouveau groupe français de musique new wave, de même que la chanteuse folk d’expérience Juana Molina, qui nous arrivera d’Argentine.

Le DJ Nu-Mark, du groupe Jurassic 5, débarquera de Los Angeles pour une performance. On aura droit à une immersion dans les tonalités son jarocho (propre à la musique rurale de l’est du Mexique), infusées de jazz et de folk, grâce à la jeune Mexicaine Silvana Estrada. Mimi O’Bonsawin, qui crée autant en anglais qu’en français ou en langue abénaquise, sera également du festival, tout comme la Canado-Américaine Claire Rousay, qui présentera sa pop emo puisant dans des enregistrements de la vie de tous les jours.

En plus de participer au spectacle pour Lhasa de Sela, les Barr Brothers seront en prestation, accompagnés d’invités. Également issu de la scène montréalaise, The Dears reviendra à son album de 2003 No Cities Left, qu’il présentera dans son entièreté. Pour un autre spectacle aux accents nostalgiques, la formation Stars présentera le contenu de Set Yourself on Fire, paru il y a 20 ans. Toujours du côté de la scène locale, Kroy et Fernie donneront des prestations à la maison.

La suite de la programmation de POP Montréal sera dévoilée au cours des prochains mois.

Consultez le site du festival