L’été est sur le pas de la porte et les radios se préparent à changer de ton. Je vous ai livré quelques bribes de nouveautés il y a quelques semaines. Voici un tableau plus complet des programmations estivales. À vos crèmes solaires, go !

D’abord, sur ICI Première, Maxime Coutié prend la barre de la matinale en remplacement de Patrick Masbourian. Isabelle Craig assurera l’animation du créneau de 9 h au début de l’été alors que sa collègue Evelyne Charuest prendra la relève à compter du 24 juillet.

Le tonifiant Martin Labrosse accompagnera une fois de plus nos retours à la maison. Quant aux matinées du week-end, elles seront égayées par Catherine Perrin et son équipe.

L’une des nouveautés de la fin de semaine est l’émission Le 5 à 7 carré que l’inclassable Bruno Blanchet présentera le samedi, à 17 h. J’ai très hâte de voir à quoi va ressembler cette émission qui nous invite à découvrir le « territoire québécois ».

Tous les jours de la semaine, à 14 h, ICI Première offre le luxe du temps à une foule d’invités qui disposeront d’une heure pour se raconter. Dans la semaine du 26 juin, Marie-Louise Arsenault présentera Le pouvoir des mots avec Amélie Nothomb, Daniel Pennac, Frédéric Beigbeder, Laure Adler et Caroline Fourest.

Puis, dans les semaines des 3 et 10 juillet, Émilie Perreault s’entretiendra avec André Robitaille, Jenny Salgado, Mani Soleymanlou, Tanya Lapointe, Kim O’Bomsawin, Marc Hervieux, Julie Le Breton (reprise) et Rodney Saint-Éloi (reprise) dans le cadre des Passeurs.

Rebecca Makonnen prendra ensuite la relève avec Acteurs de changement. Elle accueillera Carla Beauvais, Martine St-Victor, Varda Étienne, Liz Plank, Jay Du Temple, Barbada, Raed Hammoud, Marie-Claude Barrette, Mike Ward et Souldia.

Restons dans le monde des entretiens avec Passion politique, le samedi, à 13 h, une émission au cours de laquelle Marie-Louise Arsenault tendra le micro à Louise Beaudoin, Gaétan Barrette, Gilles Duceppe, Véronique Hivon, Monique Jérôme-Forget, Dominique de Villepin, Christiane Taubira, Giuliano da Empoli et Jean Chrétien (reprise). Ça sent déjà la confidence.

En attendant de découvrir la formule qui remplacera Désautels le dimanche l’automne prochain, Sophie Langlois et Étienne Leblanc ont la responsabilité de décortiquer l’actualité nationale et internationale tous les dimanches, à 10 h.

Comme je l’écrivais, on observe une forme de régularité dans les programmations estivales. Il y a donc plusieurs retours : Jean-Sébastien Girard avec JS Tendresse, le dimanche, à 17 h, Eugénie Lépine-Blondeau et C’est ma tournée, du lundi au vendredi, à 13 h, et Boucar Diouf avec La nature selon Boucar, le samedi, à 11 h.

Au 98,5, une fois de plus, Louis Lacroix pilotera l’émission du matin en remplacement de Paul Arcand qui prendra une pause bien méritée. Autour de lui, il y aura Raphaël Doucet (sports) et Karine Robert (arts et spectacles).

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Eve Tremblay

La grande nouveauté du 98,5 est l’émission Radio Texto que Marie-Eve Tremblay présentera tous les jours de la semaine, à 10 h. L’animatrice se donne comme objectif d’étonner les auditeurs. La directrice des programmes Julie-Christine Gagnon m’a dit que le concept est très « prometteur ».

Philippe Cantin sera en ondes du lundi au vendredi de 12 h à 15 h et il sera suivi de Marie-Claude Lavallée au retour à la maison. Le week-end, c’est Louis-Philippe Guy, Claude Guillet (sports) et Anne-Andrée Daneau (culture) qui auront le courage de s’extirper du lit à l’aube le samedi et le dimanche.

Sur Rythme FM, Ingrid Falaise et Eric Nolin prennent les commandes des Lève-tôt, en semaine dès 5 h 30 au 105,7. Les fins d’après-midi, en semaine, seront animées par Richard Turcotte, Anaïs Favron et Maika Desnoyers.

La matinale de CKOI, Debout les comiques, réunit cet été Patrick Marsolais, Joanie Duquette et Mike Beaudoin. Le trio formé de Marjorie Vallée, Pierre-Luc Pomerleau et Alphé Gagné assure le retour du boulot (ou de la plage) au 96,9.

Rouge FM apporte aussi plusieurs changements à sa programmation d’été. À compter du 19 juin, Joël Legendre, Joanie Gonthier, Phil Branch et Josiane Aubuchon formeront La gang du matin au 107,3.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE L’animateur Michel Charette

Michel Charette et Jessica Barker sont déjà en piste tous les jours à 16 h avec Copilote pour l’été. Parmi les invités qui défileront chaque semaine, on retrouvera Simon Boulerice, Monic Néron, Vincent Bolduc, Kevin Raphaël et Cynthia Wu-Maheux.

Du côté de WKND, on profite de l’été pour mettre l’accent sur la musique. En attendant l’arrivée de la nouvelle équipe matinale d’automne (Maripier Morin, Patrick Langlois, Vincent Dessureault), Julien Poirier-Malo est en poste (avec Vincent Dessureault) tous les jours dès 5 h 30 dans On part ça de même. Tobie Bureau-Huot et Marc-Antoine Nunez font équipe pour Le détour dès 15 h, au 99,5.

À compter du 19 juin, ICI Musique mettra aussi des sandales. Parmi les nouveautés qui me font saliver au 100,7, l’émission Prochaine sortie avec Claudine Prévost (samedi, 14 h) où l’animatrice part à la découverte de lieux marqués par des musiques et des chansons.

Autre nouveauté, Le monde ou rien avec Raed Hammoud (lundi au vendredi, 15 h) présenté comme le « block party estival » de l’été sur ICI Musique, de même que Horizons Sarahmée avec Sarahmée (lundi au vendredi, 12 h) qui va nous faire plonger dans son univers musical comme le fait normalement Philippe Fehmiu dans cette case.

Monique Giroux ne nous abandonne pas. Elle sera là tous les samedis, à 21 h, avec Des années enchantées. Parmi les retours, il y a Yves P. Pelletier, les dimanches, à 10 h. J’aime l’homme et j’aime son univers musical riche et éclaté. Je serai au rendez-vous.

L’été, c’est l’occasion de découvrir d’excellentes émissions balados ou de faire du rattrapage.

Parmi les nouveautés offertes sur OHdio, plusieurs documentaires seront consacrés à l’univers du crime. Dans Histoire à mourir debout : l’affaire Virginie Pelletier (à compter du 3 juillet), les journalistes Nathalie Roy et Yves Thériault revisitent la disparition mystérieuse d’une jeune femme, en mars 1989, au Saguenay.

Dans Histoire d’enquête : de meurtrier à citoyen (à compter du 15 juin), le journaliste Alain Gravel se demande s’il est vraiment possible de réhabiliter ceux qui ont commis un meurtre. Il rencontre quatre meurtriers et des proches des victimes dont les témoignages sont absolument saisissants.

Voilà, vous savez tout. Ou presque. Je souhaite un bel été à vos écouteurs !