Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La dernière : Le fabuleux printemps de Marie-Lyne

La fabuleuse deuxième saison de Marie-Lyne Joncas se termine cette semaine avec Mario Tessier (lundi), Geneviève Schmidt (mardi), Marina Orsini (mercredi) et Dominic Paquet (jeudi). On n’a peut-être pas toujours été fidèle au poste depuis le retour de l’émission, au début d’avril, mais chaque fois qu’on s’est retrouvé devant notre téléviseur entre 18 h 30 et 19 h, on n’a jamais été déçu. On aime l’attitude baveuse de l’animatrice et humoriste, quand elle se lâche lousse et qu’elle s’en permet avec ses invités. Avec cette douce irrévérence, elle vient pimenter l’univers des talk-shows au Québec. Pour l’an prochain, est-ce qu’on pourrait avoir un Fabuleux printemps-été de Marie-Lyne ?

Noovo, du lundi au jeudi à 18 h 30

Le retour : La belle tournée

PHOTO FOURNIE PAR TVA Guy Jodoin anime La belle tournée.

Encore une fois cet été, Guy Jodoin reprend la route et s’aventure aux quatre coins du Québec avec différents artistes. La saison commence cette semaine avec Élise Guilbault, Éléonore Lagacé, Yves Lambert, Luc De Larochellière et Michel Faubert au Vignoble Saint-Gabriel, dans Lanaudière. Au cours des rendez-vous suivants, Marina Orsini, Martine St-Clair, Rémi-Pierre Paquin, Rosalie Vaillancourt et Debbie Lynch-White feront partie des participants. Nouveauté cette année : un segment intitulé « La belle visite », durant lequel l’animateur rencontre des citoyens dans chaque région visitée, ainsi qu’une scène plus mobile, qui s’adapte à tous les espaces et paysages. De son côté, Léane Labrèche-Dor continuera d’offrir ses populaires capsules historiques.

TVA, lundi à 21 h (également à Télé-Québec, vendredi à 22 h 30)

En rattrapage : Les bombes

PHOTO SERGE GAUVIN, FOURNIE PAR SÉRIES PLUS Les bombes

Diffusée l’hiver dernier, cette minisérie écrite par Kim Lévesque-Lizotte (Avant le crash, Les Simone) et réalisée par Pascal L’Heureux (Bye bye, Discussions avec mes parents) est présentée en rappel. Découpée en six épisodes d’une heure, elle brosse le portrait de quatre femmes souffrant de divers problèmes de dépendance qui convergent – contre leur gré – vers Catharsis, un centre de thérapie nouveau genre. L’action s’ouvre sur Juliette (Olivia Palacci), une joueuse compulsive, et bifurque ensuite sur Vicky (Sarah Desjeunes Rico), une procureure accro aux pilules, Claudine (Debbie Lynch-White), une sexolique, et Emma (Julie de Lafrenière), qui cumule les faux profils sur Facebook. Elles ont 21 jours pour reprendre leur vie en main…

Séries Plus, jeudi à 21 h

Le documentaire : L’héritage Badouri

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Rachid Badouri et son père Mohamed dans L’héritage Badouri

Ceux qui suivent Rachid Badouri sur Instagram, TikTok et compagnie connaissent son père, le sympathique Mohamed. Ils connaissent leur sens de l’humour, et surtout, leur grande complicité. Dans L’héritage Badouri, un touchant documentaire réalisé par Félix Trépanier (Immigrants de souche) tourné au Maroc, on découvre leurs origines berbères. En ouverture, Rachid Badouri indique qu’il souhaitait effectuer ce « retour aux sources » pour s’assurer que ses filles – et éventuellement leur progéniture – n’oublient jamais les sacrifices qui ont été faits pour elles, pour leur permettre de mener la vie qu’elles ont aujourd’hui. Produit par Trinôme et filles (Présumé innocent, Amour libre), le film de 90 minutes montre également toute la tendresse que l’humoriste éprouve pour son père.

TV5, mercredi à 19 h