Les commanditaires majeurs ont confirmé leur appui, les auditions pour remplacer Jay Du Temple achèvent et la chasse, non pas au faisan en costume traditionnel autrichien, mais aux luxueuses villas se déroule présentement dans un endroit chaud et ensoleillé, me rapportent des taupes bien informées.

Bref, Occupation double redécollera sur les ondes de Noovo en septembre dans la formule bien connue des amateurs, soit quatre émissions quotidiennes de 30 minutes en semaine et une soirée d’élimination du dimanche.

La controverse sur l’intimidation, propulsée par trois clowns musclés de partout sauf du cerveau, a ébranlé cette populaire franchise de téléréalité, sans toutefois l’emporter. Lors du couronnement du cowboy-carreleur Jimy et de la comptable Claudia, qui ont déjà rompu, l’animateur Jay Du Temple avait annoncé qu’OD survivrait au départ de Capitaine Twist et Lady Pagaille.

Mais la rumeur grondait à propos d’une pause d’un an, le temps que l’équipe de production ajuste ses violons (pas la guitare de Jimy, pitié). Bref, il n’y aura pas de jachère pour Occupation double. Pas même pour les concurrents de type plante verte.

Chez Bell Média, qui exploite la chaîne Noovo, personne n’a confirmé ou infirmé mes infos lundi. Les annonces pour la saison d’automne se feront en temps et lieu, plaide simplement Bell Média.

Maintenant, qui prendra le collier (de perles) de cet immense paquebot télévisuel ? Bonne question. Les échos de corridors parlent d’une jeune femme, ce qui tombe sous le sens. Seulement des hommes ont tisonné Occupation double depuis l’édition blainvilloise en 2003, soit Éric Salvail, Joël Legendre, Sébastien Benoit, Pierre-Yves Lord et Jay Du Temple.

Le choix d’une femme animatrice à OD casserait le « boys club » qui règne sur cette émission depuis 20 ans. Heureusement, Katherine Levac et Marie-Mai gardent le fort à L’amour est dans le pré et Big Brother Célébrités. À L’île de l’amour de TVA, Olivier Dion succédera à Naadei Lyonnais comme présentateur des cérémonies de la flamme. Quant à Survivor Québec, qui débutera au printemps, Noovo en a confié les rênes à Patrice Bélanger, un transfuge de TVA.

Parlant de Survivor Québec, l’animateur de Rouge FM Benoît Gagnon, une des victimes de l’After-party de Big Brother Célébrités, s’est rendu très loin dans le processus d’audition pour piloter cette costaude téléréalité d’aventure. Il a terminé deuxième après Patrice Bélanger.

À La vraie nature dimanche soir, Benoît Gagnon, 51 ans, a révélé avoir « été crissement déçu » de ne pas avoir décroché l’emploi, mais super content pour Patrice Bélanger.

« La shot la plus dure à encaisser depuis la fin de Salut Bonjour, ç’a été ça. Ç’a fait mal », a confié Benoît Gagnon à Jean-Philippe Dion autour d’une fondue.

« J’ai vécu Survivor dans ma tête pendant quelques mois, parce que j’étais convaincu que j’allais l’avoir », a précisé Benoît Gagnon, d’une franchise étonnante.

Selon Numeris, 924 000 personnes ont visionné en direct le dernier épisode de La vraie nature. La voix de TVA s’accroche solidement au sommet du palmarès des émissions les plus regardées du dimanche avec ses 1 482 000 accros. Viennent ensuite Tout le monde en parle (893 000), Vlog (834 000) et Big Brother Célébrités (780 000).

Une docusérie, ça presse !

Il aurait quasiment fallu que les journalistes Brigitte Noël et Pasquale Turbide de l’émission Enquête construisent une docusérie complète avec les témoignages percutants qu’elles ont récoltés à propos du milliardaire montréalais Robert Miller, 79 ans, qui aurait payé des mineures en échange de relations sexuelles.

Cet épisode choc d’Enquête, vu jeudi soir par 456 000 téléspectateurs à Radio-Canada, a été excellent et troublant. Il se rattrape sur Tou.TV. J’en aurais pris facilement deux ou trois heures de plus. Dans la lignée de Jeffrey Epstein : pouvoir, argent et perversion, que Netflix a déclinée en quatre épisodes de 60 minutes.

Le système de recrutement mis en place par l’ex-patron de Future Electronics a fonctionné pendant 12 ans, entre 1994 et 2006, sans que la police de Montréal n’intervienne. Certaines des filles prises dans ce réseau de prostitution n’avaient que 14 ans.

Les sacs de hockey remplis d’accessoires griffés, les vidéos de surveillance des détectives privés ou le « fucktub » installé dans une suite de l’hôtel Intercontinental, on se serait cru dans un film glauque sur l’exploitation sexuelle. Mais non, tout ça était bien réel.

Toujours jeudi soir, la panne de son dans les premières minutes de Zénith, causée par « une erreur de mise en ondes » de Radio-Canada, n’a pas affecté les cotes d’écoute. Le plateau musical de Véronique Cloutier a attiré 791 000 curieux, en légère hausse par rapport aux 778 000 adeptes de la semaine dernière.

Chez Noovo, le deuxième épisode de L’amour est dans le pré a perdu des plumes, passant de 403 000 fans à 383 000. Le téléroman Hôtel, même si TVA le débranche à la fin du printemps, se maintient avec ses 593 000 irréductibles, qui réservent toujours leur chambre à l’hôtel Dumont, où il n’y a heureusement pas de « fucktub » sur les étages.