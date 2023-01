Parlez-en à l’humoriste Michelle Desrochers qui, l’an dernier, a joué trop vite et de façon trop intense, ce qui a provoqué son élimination hâtive de la téléréalité de Noovo.

À Big Brother Célébrités, dévoiler ses cartes super rapidement, forcer ses camarades à nouer une alliance bizarre (les humorides, vraiment ?) et ne jaser que de stratégie, c’est se peindre une immense cible fluo dans le dos.

C’est le sort que s’est auto-infligé l’humoriste Jérémy Demay, l’un des 16 concurrents de la troisième saison de Big Brother Célébrités qui a démarré dimanche soir avec une Marie-Mai encore plus en confiance et ultraglam dans sa tenue du designer géorgien Aleksandre Akhalkatsishvili.

La campagne de Jérémy Demay pour élire la comédienne Jemmy Echaquan Dubé (Fugueuse, Toute la vie) comme patronne a été agressive et lourdaude. Benoît Gagnon a été poli de ne pas le recadrer plus sèchement. Quoi, tu oses remettre ma parole en doute ? s’est quasiment insurgé Jérémy Demay, le chef d’orchestre non sollicité du troisième chapitre de Big Brother Célébrités.

On aurait eu le goût de répondre à Monsieur Meubles RD : yo, bro, c’est un jeu de mensonges et manipulation ici, c’est normal et 100 % recommandé de ne pas accorder sa confiance au premier clown qui passe dans le confessionnal.

Parlant de gens drôles, donc pas de Jérémy Demay, c’est clair que les concepteurs de Big Brother Célébrités ont misé sur des joueurs ayant le sens du punch et de la phrase bien tournée.

Sept des seize locataires de la maison-studio travaillent en humour, dont deux de mes préférées, la tiktokeuse Liliane Blanco-Binette (je l’ai adorée) et la drag queen Mona de Grenoble, l’une des plus divertissantes de cette cuvée, la plus relevée depuis la mise en orbite du format québécois en 2021.

Anas Hassouna, Korine Côté, Marianne Verville et le créateur de contenu Zoé Duval ont aussi brillé par leur vivacité, leur repartie et leur habileté à lire le jeu. Ce sont mes favoris, jusqu’à présent. Cette saison s’annonce plus drôle, rapide et ludique, comme l’a prouvé le jeu des quatre fusées robotisées, ainsi que les costumes de patates au four qui accompagnaient ce premier challenge du patron.

Le choix des 16 colocs ratisse large et couvre plusieurs générations. De la soprano Natalie Choquette au plongeur et animateur Alexandre Despatie, en passant par l’actrice Naïla Louidort (La faille, Toute la vie) et l’humoriste et rappeuse acadienne Coco Belliveau, voilà un bel exemple de diversité (sexuelle, ethnique, âge) qui ne paraît pas forcée.

D’ailleurs, Nostradumas obtient une étoile dorée dans son cahier pour vous avoir dévoilé la quasi-totalité de la distribution de Big Brother Célébrités avant la diffusion du premier épisode. Le seul nom qui lui manquait était celui de LeLouis Courchesne, humoriste et acteur de Club Soly, qui aurait remplacé Olivier Dion, parti camper dans L’île de l’amour à TVA.

Big Brother a connu un excellent départ en présentant ses vedettes par groupes de quatre, en installant les premiers lits superposés dans les dortoirs (danger !) et en ramenant les descriptifs rigolos sous les noms des candidats.

Déjà, quatre personnes ont subi des conséquences et devront se relayer, en pleine nuit, pour « assurer la sécurité » de leurs camarades.

Comme c’était une première bien remplie, le temps d’écran – bouffé par les manigances de Jérémy Demay – n’a pas été divisé également. Alexandre Despatie (le Harry Potter du groupe), Naïla Louidort (qui a découvert l’existence du tapis shag), Natalie Choquette et Martin Larocque n’ont pas obtenu beaucoup de visibilité. Et les quelques moments où Marie-Christine Lavoie est apparue n’ont pas été les plus glorieux. Elle a passé l’épisode à « fluffer » des coussins et à réarranger le comptoir-café. Prédiction : l’ex-animatrice de Design VIP ne se rendra pas loin dans l’aventure.

La scène où Jérémy Demay a invité Marie-Christine Lavoie à visiter sa vraie maison aurait dû inclure un gag rigolo comme : ni l’un ni l’autre ne paie pour son décor.

À Big Brother Célébrités, les complots chuchotés sur la terrasse et les réunions secrètes dans le « walk-in » remplissent plusieurs émissions. Ça jacasse dans le dos de l’un, ça orchestre la sortie surprise par la porte d’en arrière de l’autre.

Certains téléspectateurs, dont moi, adorent ces joutes de stratégie, mais d’autres détestent et préféreraient voir plus de moments du quotidien dans la maison hyper colorée.

La solution demeure dans l’équilibre. On sent que la production espère raviver l’aspect « amusant » de Big Brother Célébrités avec l’ajout de pièces secrètes et l’insertion d’éléments codés dans la décoration de la nouvelle maison.

Bien sûr, c’est rigolo de voir l’arsenal d’astuces se déployer pour déstabiliser les concurrents. Mais c’est encore plus satisfaisant de regarder une Tranna Wintour remporter le véto le plus important de la saison ou d’assister à la trahison ultime de Camille Felton envers son « allié » Kevin Lapierre.

Ça, c’est du jeu palpitant. Manger de la « slop », c’est moins divertissant.