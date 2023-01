Jeudi a été une journée fracassante dans notre merveilleux monde du showbiz, alors que les plaques tectoniques de la téléréalité québécoise se sont cognées avec force.

Pendant que les 16 concurrents de Big Brother Célébrités 3 déposaient (dans le plus grand secret) leurs valises à la maison-studio d’Anjou, TVA larguait en simultané une bombe semi-nucléaire sur les réseaux sociaux. C’est le chanteur et ex-académicien Olivier Dion qui succédera à Naadei Lyonnais à l’animation des cérémonies de la flamme de L’île de l’amour.

Oui, oui, le même Olivier Dion, 31 ans, qui avait signé un contrat pour se joindre à la troisième saison de Big Brother Célébrités sur Noovo, selon mes sources. Sa participation avait été coulée dans le béton, jusqu’à ce que TVA lui offre de marcher au ralenti devant la magnifique villa de Las Terrenas.

C’est très payant de jouer à Big Brother Célébrités : les vedettes y empochent 6500 $ par semaine. Par contre, la téléréalité de Noovo n’offre aucune garantie sur la durée du séjour. Souvenez-vous – ou pas – des passages éclairs de Geneviève Borne et Stéphane Fallu.

À L’île de l’amour, qui redécollera en avril à TVA, trois mois de travail garanti attendent le timonier Olivier Dion, qui a été à la barre de Mix 4 sur Vrak en 2014 et qui a également piloté Danser pour gagner pour V en 2018.

Début décembre, Olivier Dion s’est donc désisté de Big Brother Célébrités et a opté pour le soleil de la République dominicaine, me dit-on.

Le diplômé de Star Académie 2012 aurait-il pu enchaîner les deux engagements ? Non. D’abord, les rivaux Bell Média et TVA n’offrent jamais de garde partagée à leurs têtes d’affiche. Et Olivier Dion doit se rendre en République dominicaine à la mi-mars pour amorcer la production de L’île de l’amour. Les dates ne concordaient donc pas si jamais Olivier Dion survivait à plus de deux mois de cérémonies de mises en danger et d’épuisants challenges du patron.

Olivier Dion, qui forme un couple avec l’influenceuse Emy-Jade Greaves, n’a pas répondu à ma demande d’entrevue. Son agente a renvoyé mes questions à TVA, qui me boude depuis 2017. Même silence du côté de Naadei Lyonnais. Voilà le portrait de la situation.

Du côté de Big Brother Célébrités 3, dont les tournages ont démarré jeudi, mes espions me rapportent la présence d’autres candidats qui n’ont pas été confirmés par la production.

Alors, l’ex-plongeur Alexandre Despatie, même s’il a démenti l’information avec vigueur, a bel et bien pénétré dans la maison de Big Brother Célébrités jeudi. Le médaillé olympique formera-t-il une alliance avec son bon ami Benoît Gagnon, animateur à Rouge FM ?

Outre Benoît Gagnon, seules les présences de l’humoriste Korine Côté et de la soprano Natalie Choquette – la mère d’Éléonore Lagacé – ont été officialisées.

Selon mes taupes, le comédien Martin Larocque (Donald Welsh dans District 31), l’actrice Naïla Louidort (Toute la vie, La faille), la drag queen Mona de Grenoble, l’humoriste Jérémy Demay, la designer Marie-Christine Lavoie, l’actrice Marianne Verville (Cerebrum, Le journal d’Aurélie Laflamme) et l’humoriste Anas Hassouna font partie de la cuvée 2023.

Une dernière tournée d’espions m’a permis d’ajouter à cette liste l’humoriste et rappeuse néo-brunswickoise Coco Belliveau, l’actrice Jemmy Echaquan Dubé, que l’on a vue dans Fugueuse et Toute la vie, l’humoriste et tiktokeuse Liliane Blanco-Binette (aperçue dans Le prochain stand-up) ainsi que l’influenceur et youtubeur Zoé Duval, que les Z connaissent plus que les boomers, mettons.

Encore cette saison, les humoristes dominent la distribution de Big Brother Célébrités avec Jérémy Demay, Mona de Grenoble, Anas Hassouna, Korine Côté, Liliane Blanco-Binette et Coco Belliveau. Les acteurs suivent de près avec Martin Larocque, Naïla Louidort, Marianne Verville et Jemmy Echaquan Dubé.

De retour à L’île de l’amour, la production a annoncé que le narrateur Mehdi Bousaidan, à l’instar de l’animatrice Naadei, ne reprendrait pas son poste au printemps. Selon l’imprésario de Mehdi Bousaidan, Annie Parizeau, la décision de rompre l’association professionnelle a été prise d’un commun accord. « Mehdi ne veut pas nécessairement être associé à une téléréalité à long terme. Il a eu beaucoup de plaisir pendant deux ans et il se consacre maintenant à la préparation de son deuxième one man show », explique-t-elle.

Dans toutes les éditions de L’île de l’amour, un format international qui dérive du Love Island britannique, c’est la première fois qu’un homme s’installe au contrôle de ce jeu de séduction, de faces luisantes et de portes ouvertes ou fermées. TVA a aussi confirmé que le rôle de commentatrice de L’île de l’amour irait à une femme. La vie a switch, dirait William. Car oui, la vie fait les choses, ajouterait sûrement Amanda.