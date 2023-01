Charles Lafortune, animateur de La voix 9, et les coachs Marjo, Marc Dupré, Mario Pelchat et Corneille

Manger plus de rapini, de céleri et de brocoli ? Nah. Courir enfin ce demi-marathon et s’en vanter pendant six mois sur Instagram ? Non plus. Traverser un mois de janvier sans alcool ? Trop tard. Les promesses du Nouvel An tiennent rarement plus longtemps que le drain de Jonathan Chouinard (Alexis Lemay-Plamondon) dans STAT. Voici plutôt à quoi aspirer devant nos téléviseurs durant les mois d’hiver. Ça met moins de pression qu’une résolution, mettons.

Écouter sa voix

Exit Star Académie et son braillage infini, revoici La voix, ses fauteuils rouges, l’animateur Charles Lafortune, trois nouveaux coachs (Marjo, Corneille et Mario Pelchat) ainsi que l’indélogeable Marc Dupré. Les vrais gagnants de La voix ne remportent pas nécessairement la grande finale – que l’on pense à Charlotte Cardin, Lou-Adriane Cassidy, Matt Holubowski, Alicia Moffet ou Dominique Fils-Aimé. Le télé-crochet de TVA recommence le dimanche 15 janvier à 19 h.

Mettre du cœur à l’ouvrage

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Roy Dupuis et Eve Landry, vedettes d’À cœur battant

L’auteure Danielle Trottier sort son personnage fétiche de Toute la vie, Christophe L’Allier (Roy Dupuis), et le visse au centre du nouveau téléroman À cœur battant de Radio-Canada, qui décolle le mardi 10 janvier à 20 h. Si vous avez embarqué dans Toute la vie, vous retrouverez la même intensité dans À cœur battant, qui remonte à la source de la violence masculine (et toxique).

Nouer des alliances solides

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Marie-Mai, animatrice de Big Brother Célébrités 3

Après les Cool Kids, les pennes, les Mecs comiques et le groupe des cinq, quelle faction secrète tirera les ficelles stratégiques de Big Brother Célébrités sur Noovo ? L’animatrice Marie-Mai, qui nous épatera assurément avec de nouvelles tenues flamboyantes, ouvre les portes de l’immense maison-studio le dimanche 8 janvier à 18 h 30. Vivement une saison de veto corsés et d’éliminations risquées.

Lâcher le gros drame

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Pierre-François Legendre dans La confrérie 2

L’hiver télévisuel s’annonce plus rigolo que l’automne, qui a été marqué par une succession de séries dramatiques dures et drainantes. Sur Noovo, il y aura La confrérie 2 et Contre-offre 3. À Radio-Canada, place à L’œil du cyclone 2, Sans rendez-vous 2 et Les mecs 3. Du côté de TVA, il sera possible de visionner Le bonheur 2 et Léo 4. Ces comédies débutent toutes dans la semaine du 9 janvier. Ajustez vos enregistreurs en conséquence.

Préparer ses mouchoirs

PHOTO VÉRO BONCOMPAGNI, FOURNIE PAR TVA Anthony Therrien dans Les bracelets rouges

Une des jolies surprises de l’hiver dernier revient à l’horaire pour sa deuxième saison : Les bracelets rouges. Au menu ? Un voyage en camping difficile pour la joyeuse bande des bracelets, un réveil pas évident pour Albert (Malick Babin), une nouvelle coloc de chambre pour Félix (Anthony Therrien) et Antoine L’Écuyer qui remplace Noah Parker dans le rôle de Justin. L’hôpital de la Rive rouvre ses portes le mardi 10 janvier à 20 h sur les ondes de TVA.

Miser sur des as

PHOTO FABRICE GAËTAN, FOURNIE PAR NOOVO Éric Bruneau et Louis Morissette dans Virage – Double faute

Après le patinage de vitesse, Noovo s’attaque au monde du tennis professionnel dans la série Virage – Double faute, qui lance sa première balle le mardi 10 janvier à 20 h. Éric Bruneau y enfilera les espadrilles de Charles Rivard, un flamboyant joueur de type Simon Larose coincé au 187e rang mondial. Anxieux, cassé, fêtard et sur le bord de la retraite, Charles renouera-t-il avec le succès au contact de son ancien entraîneur Sylvain Carrier (Louis Morissette), qui vient d’être largué par une des meilleures raquettes du circuit ? Silence, s’il vous plaît. Le jeu reprend.

Chanter en chœur

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Claudia Bouvette (les Z), Félix-Antoine Tremblay (les Y), Élyse Marquis (les X) et Normand Brathwaite (les Boomers) entourent l’animatrice de Zénith, Véronique Cloutier.

Intense promotion autour du retour de Véronique Cloutier à la barre d’une émission de variétés de type La fureur. Ce nouveau concept québécois, qui opposera quatre générations à Radio-Canada, s’appelle Zénith et passera en direct les jeudis à 20 h à partir du 19 janvier. Autour de Véro, nous retrouverons quatre capitaines, soit Claudia Bouvette (les Z), Félix-Antoine Tremblay (les Y), Élyse Marquis (les X) et Normand Brathwaite (les Boomers). Place à la guerre des camps – et des clans – musicaux.

Oser le danger

PHOTO FOURNIE PAR TVA Les célébrités qui participent à la téléréalité de TVA Sortez-moi d’ici !

À la dernière minute, TVA a déplacé du 15 janvier au 19 février la diffusion du premier épisode de Sortez-moi d’ici !, une téléréalité où 10 célébrités (dont Nathalie Simard, Colette Provencher et Jean-François Mercier) atterrissent dans la jungle du Costa Rica et s’adonnent à des jeux à la Fort Boyard pour bonifier leur souper. TVA espère ainsi éclipser la version québécoise de Survivor, que Noovo mettra en orbite plus tard au printemps avec Patrice Bélanger qui nous avertira quand la tribu a parlé.

Saluer la police

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Julie Perreault dans Doute raisonnable 2

Radio-Canada ajoute deux costaudes séries policières à son offre, soit Larry (mardi 10 janvier à 21 h) et Doute raisonnable 2 (lundi 9 janvier à 21 h). La première met en vedette Benoît Gouin et la seconde, Julie Perreault. La première se faufile dans les gangs de rue et la seconde s’attaque à des crimes sexuels. Code rouge au programme !

Préparer la table

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Le chef autodidacte Olivier Louissaint et son ami Simon Pigeon

Télé-Québec lance Chef Oli vire champêtre le jeudi 12 janvier à 21 h. À l’ardoise, le chef autodidacte Olivier Louissaint, 31 ans, amorce la création de sa propre table champêtre, un projet risqué et jalonné de plusieurs obstacles. Faut-il acheter une fermette et y élever ses propres bêtes ? Son ami Simon Pigeon, comédien dans 5e Rang et Entre deux draps, l’accompagne dans cette épopée gastronomique et les deux complices recueilleront même les conseils du roi de la bouffe québécoise, Ricardo Larrivée !

Revisiter ses classiques

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Samantha Fins dans STAT

Avis aux fidèles : les nouveaux épisodes de Tout le monde en parle repartent le dimanche 15 janvier à 20 h. STAT et Indéfendable ressuscitent le lundi 9 janvier à 19 h. Et la cinquième saison de La vraie nature voguera dans nos télés dès le dimanche 15 janvier à 21 h 30. Larguez les amarres (et attachez solidement la chaloupe).