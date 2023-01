Le feuilleton d’Occupation double a fortement teinté l’automne télévisuel. Malgré tout, les téléréalités afflueront en 2023… accompagnées de mesures de précaution accrues.

Avant d’aller plus loin, résumons la controverse. Trois candidats d’OD Martinique ont fait des gestes d’intimidation envers un autre concurrent, des téléspectateurs ont décrié la situation et de nombreux commanditaires ont quitté le bateau. Accusée d’inaction, la production a expulsé les participants problématiques et la quotidienne a disparu des ondes de Noovo pendant quelques semaines, avant d’y revenir en mode édulcoré, sans Lady Pagaille.

La controverse s’est ensuite résorbée, mais elle pourrait laisser des traces.

« On a tous vu ce qui s’est passé avec OD, commente Jean-Philippe Dion, vice-président, contenu et stratégie, des Productions Déferlantes (La voix, Chanteurs masqués). Aucun producteur n’est à l’abri de vivre ce genre d’histoire. Il suffit parfois d’une décision… »

La direction de TVA n’a formulé « aucune demande claire et précise » après l’hécatombe d’OD, soutient l’animateur. Mais comme producteur d’une téléréalité amoureuse comme L’île de l’amour, dans laquelle des célibataires en maillot doivent vivre en communauté, trouver l’âme sœur et s’éliminer, Jean-Philippe Dion n’est pas resté les bras croisés.

« On s’est assurés de rassurer le diffuseur, de rassurer les annonceurs. Et l’équipe est très, très consciente qu’elle va devoir surveiller les insulaires de près. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Philippe Dion, vice-président, contenu et stratégie, des Productions Déferlantes

L’affaire OD a secoué toute l’industrie. Les télés généralistes ont énormément de difficulté à vendre des publicités. Pour éviter d’avoir à gérer des polémiques, elles vont y aller avec des valeurs sûres avec de bons sentiments. Jean-Philippe Dion, des Productions Déferlantes

Ne rien laisser au hasard

L’île de l’amour, qui reviendra au printemps avec Olivier Dion aux commandes (en remplacement de Naadei Lyonnais), n’est pas l’unique téléréalité qui fera l’objet d’un examen approfondi chez Déferlantes. L’entreprise produit également Sortez-moi d’ici !, une compétition dans laquelle 10 personnalités connues campent en pleine jungle au Costa Rica dans l’espoir de gagner 100 000 $ pour une cause qu’elles affectionnent.

Au premier épisode, que TVA présentera le dimanche 19 février, les participants vedettes doivent notamment sauter d’un hélicoptère et dormir dehors, un défi qui crée beaucoup d’anxiété chez Colette Provencher, qui prend part au voyage avec l’humoriste Jean-François Mercier, la chanteuse Andréanne A. Malette, l’acteur et ex-boxeur Deano Clavet, le docteur François Marquis (De garde 24/7), le chef cuisinier Jean-Michel Leblond (Chefs de bois), la créatrice de contenu Livia Martin, l’ancienne championne de patinage de vitesse Marianne St-Gelais, le danseur Rahmane Belkebiche (Révolution) et Nathalie Simard.

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS DÉFERLANTES La nouvelle villa de L’île de l’amour

Jean-Philippe Dion, qui coanime l’émission avec Alexandre Barrette, insiste : rien n’a été laissé au hasard.

« On a redoublé d’efforts pour être irréprochables. On avait un coordonnateur de cascades, trois médecins, une psychologue… On a d’ailleurs ajouté des psychologues dans toutes nos téléréalités. Parce qu’il faut protéger les participants. Si on perd leur confiance, nos shows n’existent plus. »

« On est toujours en train de réfléchir. Est-ce qu’on va assez loin pour faire un bon show ? Est-ce qu’on va trop loin ? »

Pas de changement à Big Brother Célébrités

Du côté de Big Brother Célébrités, qui revient pour sa troisième saison sur Noovo dimanche, on affirme n’avoir rien changé.

« On avait déjà des mesures, explique le producteur au contenu David Gauthier. Avant chaque saison, on rencontre les joueurs individuellement. On réitère nos valeurs. Ils savent exactement dans quoi ils s’embarquent. Et parce qu’ils sont déjà des personnalités publiques, ils savent ce qu’ils peuvent dire, comment ça peut être perçu, etc. Ils sont habitués. Ils ont aussi une image qu’ils souhaitent préserver. Tout ça joue en notre faveur. »

PHOTO JACYNTHE MICHAUD, FOURNIE PAR NOOVO La maison de Big Brother Célébrités 3

« Notre ligne éditoriale a toujours été claire, poursuit David Gauthier. Big Brother Célébrités, c’est un jeu. Toutes les interactions sont basées là-dessus. Ça évite beaucoup de conflits. Les raisons pour lesquelles les participants se mettent en danger, pour lesquelles ils s’éliminent… ça fait partie du jeu. Si tel candidat veut éliminer tel autre candidat, ce n’est pas parce qu’il ne l’aime pas, c’est parce qu’il était dans une autre alliance, parce qu’il l’a mis en danger la semaine précédente, etc. »

Gare aux réseaux sociaux

La gestion des réseaux sociaux exigera également une attention particulière des producteurs de téléréalités cette année.

En entrevue, Anne Boyer se rappelle avoir été prise de court en 2020, après l’entrée en ondes de l’émission Si on s’aimait. Auteure et productrice de nombreuses séries de fiction avec Michel d’Astous (Yamaska, L’heure bleue, Mon fils), elle n’avait jamais proposé de docuréalité jusque-là.

« Je n’en suis pas revenue ! s’exclame-t-elle. Il n’y a rien comme la réaction du vrai monde qui voit du vrai monde à la télé. »

PHOTO FOURNIE PAR TVA Si on s’aimait, avec Louise Sigouin

Si on s’aimait devrait reprendre l’antenne de TVA au printemps. Deux saisons ont été tournées avec l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin, dont une spéciale réservée aux couples en difficulté.

Consciente des débordements qui peuvent survenir sur Facebook, des commentaires négatifs envers certains participants qui peuvent proliférer rapidement, Anne Boyer maintiendra « une veille très, très serrée » des réseaux sociaux de l’émission. « À chaque diffusion, on est vigilant. Louise [Sigouin] a déjà fait un appel au calme par vidéo. Les gens viennent à l’émission pour travailler sur eux. Il faut arrêter le bashing. »

Noovo présente Big Brother Célébrités dès ce dimanche à 18 h 30. TVA diffusera Sortez-moi d’ici ! à compter du dimanche 19 février à 18 h 30. L’île de l’amour reprendra l’antenne au printemps à TVA. Noovo présentera l’adaptation québécoise de Survivor, pilotée par Patrice Bélanger, au printemps. De nouvelles saisons de Cing gars pour moi et Si on s’aimait sont également prévues à TVA.