Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

L’incontournable

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Les dix de 2022

Les dix de 2022

Pour une 3e année consécutive, Isabelle Racicot fait une Barbara Walters d’elle-même en présentant le palmarès des 10 personnalités de l’année au Québec. Certaines sont connues, d’autres un peu moins. Leur point en commun ? Elles ont défrayé la manchette au cours des 12 derniers mois et nous ont inspirés, confrontés ou bousculés. Jusqu’à présent, on connaît l’identité de deux d’entre elles : la chanteuse Jeanick Fournier, grande gagnante de Canada’s Got Talent au printemps, et Hugo Houle, premier cycliste québécois à remporter une étape du Tour de France. Les paris sont ouverts quant aux huit autres choix, qui seront commentés par Martine St-Victor, stratège en communication, et Jean-Philippe Pleau, sociologue.

ICI Télé, mardi, à 19 h

La surprise

PHOTO CHARLES BÉLISLE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION LOL : Qui rira le dernier ?

LOL : Qui rira le dernier ?

On avait trouvé la version canadienne-anglaise moyennement convaincante. Surprise ! L’adaptation québécoise est beaucoup plus réussie. C’est du moins ce que l’on conclut après avoir regardé ses trois premiers épisodes. Les règles demeurent les mêmes : dix humoristes passent six heures enfermés ensemble avec comme seul objectif de faire rire les autres sans rire eux-mêmes, sous peine d’être éliminés. Patrick Huard semble vraiment prendre son pied dans son rôle d’animateur, pendant qu’Yves P. Pelletier, Laurent Paquin, Rachid Badouri, Marie-Lyne Joncas, Mathieu Dufour, Arnaud Soly, Richardson Zéphir, Édith Cochrane, Virginie Fortin et Christine Morency souffrent le martyre à refréner le moindre sourire. Détail non divulgâcheur : la première personne qui prend la porte n’est pas celle qu’on attendait…

Prime Video, dès vendredi

La nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR CASA Quand les murs tombent

Quand les murs tombent

Une autre émission de rénovation pour Mathieu Baron. Cette fois, l’acteur d’Indéfendable s’intéresse aux couples qui entreprennent des travaux d’envergure, un sujet particulièrement riche puisque d’après une statistique qu’il fournit en ouverture, 30 % se séparent pendant ou après leur projet de remise à neuf. Six tandems ont accepté d’être suivis durant leurs démarches, de l’élaboration d’un plan jusqu’au produit final. À chacune des étapes, ils recevront l’aide d’une designer, l’attachante (et très expressive) Paule Bourbonnais. Les amateurs du genre aimeront beaucoup Quand les murs tombent, une série simple mais efficace qui montre les choses telles qu’elles sont, sans demander aux participants de surjouer certaines séquences pour créer de faux moments de tension.

CASA, dès mardi, à 20 h

Le coup de dés

PHOTO CHRISTOPHER WILLARD, FOURNIE PAR ABC/SONY PICTURES TELEVISION Shark Tank

Shark Tank

La version américaine de Dans l’œil du dragon reçoit une invitée de marque cette semaine : Gwyneth Paltrow. L’ex-actrice devenue femme d’affaires et gourou du lifestyle grâce à Goop, la marque de bien-être qu’elle a fondée en 2008, effectue sa première apparition dans l’émission du réseau ABC. Selon nos informations, elle siégera aux côtés des dragons – ou plutôt des requins – réguliers : Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John et Kevin O’Leary. Est-ce que l’actrice oscarisée pour Shakespeare in Love investira une grosse somme d’argent dans l’un des projets qui seront présentés durant l’heure ? Ça reste à voir.

CTV, vendredi, à 20 h