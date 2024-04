(Londres) Huw Edwards, un pilier de la BBC qui a présenté pendant 20 ans le journal du soir avant de se retrouver au cœur d’un scandale sexuel, a démissionné, a annoncé lundi le groupe audiovisuel public.

Agence France-Presse

L’ex-présentateur, indissociable des évènements les plus marquants au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, « a démissionné aujourd’hui et quitté la BBC », écrit le groupe dans un communiqué.

« Après 40 ans de service, Huw a expliqué avoir pris sa décision sur les conseils de ses médecins », ajoute la BBC.

Huw Edwards, père de famille de 62 ans, avait été suspendu en juillet après avoir été accusé d’avoir payé un mineur en échange de photos à caractère sexuel. Il avait ensuite été hospitalisé, souffrant de dépression.

L’affaire avait fait la une des médias et la BBC avait été vivement critiquée pour sa gestion du scandale.

« La BBC a accepté sa démission, qui selon elle va permettre à toutes les parties d’aller de l’avant », a ajouté le groupe dans un communiqué.

Huw Edwards a longtemps été l’un des présentateurs les plus connus de la BBC et le journaliste le mieux payé, avec un salaire pour l’année de 2022/2023 de plus de 430 500 livres sterling (environ 728 000 $).

C’est lui qui avait notamment annoncé aux Britanniques la mort de la reine Élisabeth II, le 8 septembre 2022.

Il avait aussi commenté le mariage de William et Kate, l’ouverture des Jeux olympiques en 2012 et plus récemment le couronnement de Charles III en mai 2023.