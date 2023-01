La soirée télévisuelle du 31 décembre a livré des extraits qu’on voudra assurément revoir au cours des prochains jours. En voici cinq tirés d’En direct du jour de l’An, d’À l’année prochaine et d’Infoman.

Un numéro d’ouverture étourdissant (En direct du jour de l’An)

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Mario Pelchat

Pour citer Patrice Bélanger en voyant les artistes s’attrouper sur scène pour procéder au décompte final après 12 minutes de chansons sans interruption : « Check ça man, ç’a pas d’bon sens ! » Le numéro d’ouverture du rendez-vous annuel de France Beaudoin était effectivement incroyable. Tellement qu’on manquerait d’espace pour énumérer toutes les perles qu’il contenait. Coral Egan qui chante Pretty Woman en clin d’œil aux cheveux gris de Lisa LaFlamme, la chef d’antenne de CTV congédiée l’été dernier, Mario Pelchat qui ressort Voyager sans toi devant des images des files interminables aux bureaux des passeports, Véronique Claveau qui entonne « Liberrrrrrrté, liberrrrrrté » (Le cœur est un oiseau, de Richard Desjardins) en référence aux vaches fugitives de Saint-Sévère… On comprend les personnalités « kidnappées » – Christine Morency, Hélène Bourgeois Leclerc, Paul Houde, Jean-Sébastien Girard et Patrice Bélanger – d’avoir manqué de mots pour décrire ce qu’elles venaient de vivre.

Le chœur de femmes iraniennes (En direct du jour de l’An)

PHOTO ERIC MYRE, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’EN DIRECT DE L'UNIVERS En direct du jour de l’An

L’équipe d’En direct de l’univers sait comment faire lever un party. Elle sait aussi comment créer des moments plus calmes et posés qui parviennent à toucher sans jamais beurrer trop épais ou forcer la note. En milieu d’émission, le numéro réunissant le pianiste Jean-Michel Blais, Étienne Coppée, l’épouse de Raif Badawi et leurs enfants, Kathleen Fortin, Gregory Charles, Coral Egan, et plusieurs Madelinots via vidéo a beaucoup ému Hélène Bourgeois Leclerc et Christine Morency. Avec raison. C’était particulièrement puissant d’écouter le chœur de femmes et d’artistes iraniennes livrer une version épurée de Never Surrender, de Corey Hart, sachant le combat présentement mené dans leur pays d’origine.

Le Patrice Roy de Pierre Verville (À l’année prochaine)

PHOTO LAURENT BOURSIER, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pierre Verville

Au rayon des imitations les plus réussies de l’émission À l’année prochaine, difficile de surpasser le maître Pierre Verville. L’acteur a été bluffant en Patrice Roy. Les intonations, le maniement du crayon, la répétition des « très bien »… Tout y était. Les autres collaborateurs du rendez-vous généralement exclusivement radiophonique d’ICI Première ont également brillé, à commencer par Véronique Claveau, qui s’est illustrée en repiquant les voix de Christine Beaulieu, Mariana Mazza et Sonia Benezra. On retient aussi Dominic Paquet en Mario Pelchat et Dan Bigras, Michèle Deslauriers en Julie Snyder, et Benoît Paquette en François Bellefeuille et Pierre Lapointe. Lorsque les textes laissaient à désirer, leurs prouesses vocales nous gardaient captifs.

En rediffusion ce lundi à 20 h sur ICI TÉLÉ

Les chansons d’Infoman (Infoman 2022)

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Jean-René Dufort

Oui, les rires étaient au rendez-vous. Mais est-ce qu’on peut aussi saluer la portion musicale d’Infoman 2022 ? La spéciale d’une heure s’est ouverte avec Clay and Friends, qui n’ont pas raté leur coup en proposant une chanson-thème ultra dansante, faite sur mesure pour « bouger notre thang », et s’est conclue avec Oï ou louzi tchervona kalyna, un hymne patriotique ukrainien repris pour souhaiter la bienvenue aux 120 000 réfugiés ukrainiens au Canada. Les politiciens ont participé au segment en marquant le rythme, soit en claquant des doigts (Steven Guilbeault), en tapant des mains (Gabriel Nadeau-Dubois, Bruno Marchand et Paul St-Pierre Plamondon, rebaptisé Pas Si-Pire Plamondon), soit en jouant d’un instrument, un privilège réservé à Justin Trudeau (cloche à vache), François Legault (tambourine), Pierre Poilievre (triangle) et Mélanie Joly (synthétiseur). Parlant de Mélanie Joly, on lui doit la meilleure réplique de l’émission. Questionnée par Jean-René Dufort à propos du look capillaire estival de Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères a contre-attaqué en lançant : « Je trouve ça drôle que c’est toi qui parles de coupe de cheveux weird… »

La visite de Jean-René Dufort en Ukraine (Infoman 2022)

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE L’ÉMISSION Jean-René Dufort avec la petite Amelia Anisovych

Dans la tête de Martin Saint-Louis avec Antoine Vézina, la remise de trophées au service à l’auto avec FouKi et Jay Scott (ou plutôt Funky et Scott Towel), la directrice zélée du scrutin de Gouin, Chantal Lamarre qui décrit la visite papale, Michel Charette qui reproduit son pétage de coche du Bonheur… Pendant 60 minutes, Jean-René Dufort et compagnie ont multiplié les coups ingénieux. Le meilleur d’entre eux ? La présence de Jean-René Dufort en Ukraine. L’animateur a rentabilisé son déplacement outre-mer en proposant des reportages aux angles aussi originaux qu’intéressants, d’une brève rencontre avec Ivanka Siokowsky, une bénévole canadienne qui transforme chaque trou de balle qu’elle rencontre en fleur, au chien Patron. Sa rencontre avec Amelia Anisovych, la petite qui chantait Let It Go du film Frozen en plein bombardement dans une vidéo devenue virale, a dépassé le stade du bon flash. On y a appris qu’elle réside dorénavant à Varsovie, en Pologne, avec sa mère, mais sans son père, qui est resté en Ukraine en raison de l’enrôlement obligatoire dans l’armée.