Étude sur l’écoute télé N’oubliez pas YouTube !

On cite beaucoup Netflix, Prime Video et Disney+ lorsqu’on parle des géants américains contre lesquels Radio-Canada, TVA, Noovo et Télé-Québec se battent pour obtenir les faveurs du public. On négligerait toutefois la menace d’une autre force majeure : YouTube.