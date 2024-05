Marc Brunet devrait immédiatement s’excuser auprès des Chloé du Québec, puisque dès jeudi, les pauvres se feront appeler « Shloé » à cause de Splendeur & Influence, sa nouvelle comédie.

Comme avec l’expression « belle énergie », qu’on ne peut plus utiliser sans penser à Like-moi, l’auteur détourne complètement la trajectoire du prénom, en concoctant un personnage qui insiste pour prononcer le « h ». Résultat : depuis qu’on a assisté, mardi, au visionnement des deux premiers épisodes – qui débarqueront sur l’Extra d’ICI Tou.tv jeudi –, Chloé est devenue « Shloé ». Et parions qu’on n’est pas les seuls.

Avec Splendeur & Influence, Marc Brunet aborde un sujet d’actualité : la quête maladive de célébrité, ce besoin d’être connu et reconnu. Il s’y frotte en racontant l’histoire de Brigitte Bussières (merveilleuse Anne Dorval), productrice et animatrice sans scrupules de téléréalités comme Adieu bourrelets, allô l’amour et L’île des cochonnes. Elle tente de raviver sa carrière en prenant les commandes d’une émission dans laquelle quatre influenceurs vont « enfin avoir la chance de parler d’eux-mêmes ». Pour rallier un public plus jeune, elle sera épaulée par Zac (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques), star du web avec 200 001 abonnés sur Instagram et, surtout, grand amateurs de colliers de perles par-dessus ses débardeurs.

Quant aux « créateurs de contenu qui intégreront la distribution de l’émission au terme d’une séance d’auditions ouvertes aux gens souffrant de diversité corporelle », on signale Drano (Yannick De Martino), douchebag de gym qui vient de laisser sa blonde parce qu’elle avait pris 15 livres, Vadge (Pascale De Blois), ressortissante de Trois-Rivières qui « adore se faire prendre en photo avec les bras dans les airs », Cyprien (Mathieu Dufour), mauvais chanteur qui souhaite « dénoncer les injustices sociales en portant de beaux chandails », et évidemment Chloé (on espère que vous avez prononcé le « h ») (Naïla Louidort), agente d’immeubles/comédienne de 22 ans qui lutte contre toute forme d’intolérance, même celle au gluten.

Après Le cœur a ses raisons, Les bobos et Like-moi, Marc Brunet poursuit sa séquence victorieuse avec Splendeur & Influence.

Mardi matin, ça riait fort au Studio R de Radio-Canada, où étaient projetés ses deux premiers épisodes. Produite par Zone3 et réalisée par Isabelle Garneau et Jean-François Chagnon, l’émission a tout ce qu’il faut pour rallier un large public.

Tous les codes

D’une part, ceux qui détestent les téléréalités prendront leur pied parce qu’en parodiant ce type de programmes, la série leur offre un exutoire idéal. D’autre part, ceux qui raffolent du genre en redemanderont parce qu’ils comprennent chaque référence et mini-clin d’œil Occupation double-esque : des séquences en noir et blanc pour souligner grossièrement les moments supposément tristes au vocabulaire des concurrents (leurs vidéos de présentation comprenaient invariablement la phrase « Je suis authentique »), en passant par l’incontournable vin mousseux bas de gamme qui commandite les épisodes (Pétilleuse nocturne, « la margarine des champagnes »).

La série est également très touffue. Le nombre de gags par minute est particulièrement élevé au premier épisode. Chaque fois qu’on quittait l’écran des yeux pour prendre des notes, on avait l’impression d’en manquer une demi-douzaine. La cadence ralentit légèrement au deuxième, en raison d’une séquence trop répétitive tournant en dérision le cycle dorénavant normal d’une polémique sur l’internet, composé d’une suite excessive de vidéos de réactions.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’auteur Marc Brunet

Car effectivement, avec Splendeur & Influence, Marc Brunet ne persifle pas seulement les influenceurs tape-à-l’œil ; il s’attaque au politiquement correct et décrie les excès, peu importe vos allégeances politiques. « Vers la gauche ou vers la droite, il y a des abus des deux côtés », a commenté le scénariste à la suite du visionnement.

Les épisodes suivants, qui sont encore en montage, parodieront d’autres téléréalités, dont La voix et Star Académie. On attend aussi avec impatience un pastiche du fameux vol de Sunwing de décembre 2021 (un party qui vire mal), ainsi qu’un épisode dans lequel Vadge et compagnie tenteront de sauver les canards en milieux humides.

Retrouvailles avec Anne Dorval

Marc Brunet ne s’est pas tapé les 10 dernières saisons d’Occupation double avant d’écrire Splendeur & Influence. Comme il n’avait pas englouti l’intégrale des Feux de l’amour avant d’enfanter Le cœur a ses raisons.

« J’avais une vision très superficielle du concept. Ça m’a empêché d’aller trop dans les détails. Ça m’a permis d’être sur un pied d’égalité avec le public », a déclaré l’auteur.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La distribution de Splendeur & Influence : Naïla Louidort, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Yannick De Martino, Pascale De Blois, Anne Dorval et Mathieu Dufour, avec l’auteur Marc Brunet

Splendeur & Influence marque également les retrouvailles de Marc Brunet et d’Anne Dorval, qui n’avaient pas travaillé ensemble depuis Les bobos, en 2012 et 2013 à Télé-Québec. Écrire que l’auteur était heureux de retrouver l’actrice relèverait de l’euphémisme. « C’est une comédienne de calibre international, d’une grande intelligence et d’une grande sensibilité. Quand quelque chose ne marche pas, elle n’est pas déstabilisée. On n’a pas à marcher sur des œufs avec elle », a expliqué le principal concerné.

Selon la productrice Josée Fortier, qui agit également comme conseillère au scénario, Anne Dorval possède une connaissance approfondie de l’écriture de Marc Brunet, ce qui fait d’elle un atout de taille dans Splendeur & Influence. « Ce n’est pas évident, de lire un texte de Marc Brunet. Il y a une phonétique. Chaque mot est choisi. Ses textes sont ciselés. Ça peut être très complexe à apprendre. »

Les deux premiers épisodes de Splendeur & Influence seront déposés jeudi sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Ensuite, la série se déploiera au rythme d’un épisode par semaine. Une diffusion sur ICI Télé est prévue plus tard.