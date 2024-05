Rosie O’Donnell se joint à And Just Like That...

Et juste comme ça, dans un court message écrit sur son compte Instagram, Rosie O’Donnell annonce qu’elle sera de la troisième saison d’And Just Like That..., la suite de la populaire série – un euphémisme – Sex and the City diffusée au tournant des années 2000, et où l’on suit les aventures amoureuses de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis).

Dans sa publication, O’Donnell, 62 ans, révèle le nom de son personnage – Mary – et le titre de l’un des épisodes dans lequel on pourra la voir, Outlook Good.

L’arrivée de Rosie O’Donnell fait suite aux annonces dans les derniers jours des départs présumés de certains personnages secondaires d’And Just Like That..., notamment ceux de Che Diaz (interprété par Sara Ramirez), de la Dre Nya Wallace (Karen Pittman) et même de l’amoureux de Carrie Bradshaw, Aidan Shaw (John Corbett).