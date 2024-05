On n’aurait jamais cru qu’une actrice comme Elisabeth Moss, après avoir joué Peggy Olson dans Mad Men et June Osborne dans The Handmaid’s Tale, rêvait de défendre le rôle d’une espionne dans une série d’action. Et c’est pourtant le cas. « C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire », insiste la comédienne en entrevue.

On parle de cascades avec Elisabeth Moss parce qu’elle joue dans The Veil, la nouvelle offrande du créateur de Peaky Blinders, Steven Knight. Minisérie du réseau américain FX que Disney+ relaie depuis quelques jours, ce thriller d’espionnage brosse le portrait d’Imogen Salter (Elisabeth Moss), une agente du service de renseignement extérieur britannique en mission, qui doit découvrir le secret d’Adilah (Yumna Marwan), une femme énigmatique qu’elle doit escorter d’Istanbul à Londres, en passant par Paris. Pourchassées de tous bords, tous côtés, elles devront trouver une façon de travailler ensemble pour empêcher une catastrophe potentielle.

« Je savais que j’aurais beaucoup de plaisir à jouer Imogen, souligne Elisabeth Moss. Quant aux heures de travail, je n’y avais pas vraiment pensé. Parce qu’il y a toujours beaucoup de travail derrière tout ce que je fais. C’est normal ; j’aime les défis. Et The Veil, c’en était tout un. J’ai dû apprendre beaucoup de choses, des choses que je n’avais jamais faites avant. »

Parmi ces nouveautés auxquelles elle n’avait jamais touché (ou presque), Elisabeth Moss mentionne le français (elle parle la langue de Molière à quelques reprises au fil des épisodes) et l’accent britannique.

« Les scènes de bataille, apprendre des chorégraphies, c’était aussi nouveau pour moi, ajoute-t-elle. J’avais fait des cascades dans The Handmaid’s Tale [La servante écarlate] et The Invisible Man, mais cette fois, je devais jouer une femme douée pour ce genre de trucs. Une femme qui sait comment se défendre, mais qui sait comment attaquer. Bref, une femme qui sait ce qu’elle fait, et qui excelle dans ce qu’elle fait. C’était vraiment amusant ! »

Imogen a plus ou moins bonne réputation lorsque la série commence. Son supérieur la qualifie même d’« imprévisible », qualificatif qu’Elisabeth Moss accepte avec enthousiasme.

« Dans son champ d’activités, elle doit l’être ! Oui, elle doit l’être, parce qu’elle doit tout le temps avoir une longueur d’avance sur tout le monde. Parce qu’en mission, les règles du jeu changent constamment, selon les circonstances. Elle doit être flexible et polyvalente. À tout moment, elle doit être prête à changer son histoire, à changer de trajectoire… Si ça fait d’elle quelqu’un d’imprévisible, tant pis ! »

« J’ai peut-être un parti pris pour Imogen. Ses patrons peuvent penser le contraire, mais pour moi, c’est une femme incroyable. »

Deux casquettes

Elisabeth Moss n’apparaît pas seulement au générique de The Veil comme actrice. Elle en assure également la production. Ce n’est pas la première fois qu’elle porte ces deux casquettes.

« On m’a demandé d’être productrice au début de Handmaid’s [Tale], et j’ai accepté. Mais je n’avais pas envie d’avoir ce titre sans faire quoi que ce soit. Je voulais apprendre le métier de productrice. J’avais envie de l’apprendre. »

La transition s’est faite naturellement, affirme la principale concernée, qui poursuit une carrière d’actrice depuis l’âge de 6 ans. « Quand je décide de jouer dans quelque chose, je m’implique tellement dans chacune des facettes du projet qu’au bout du compte, c’est ce que je fais : je produis. Quand on s’apprête à tourner une scène, j’aime savoir pourquoi on tourne à tel endroit, pourquoi on a choisi tels costumes, pourquoi on a choisi tel directeur photo… »

« Bien sûr, je n’étais pas comme ça quand j’étais toute jeune, mais durant Mad Men, ça m’arrivait de jeter un œil derrière le rideau, pour voir comment tout fonctionnait. »

Faire entendre sa voix

Lorsqu’on lui demande si elle souhaitait être productrice pour s’assurer d’être entendue, pour s’assurer qu’on prenne son opinion en considération, Elisabeth Moss pousse un petit rire. « Ça fait partie de l’équation, mais je n’ai jamais été timide. »

Quand je veux parler, je parle. Et quand j’ai quelque chose à dire, je m’arrange pour qu’on m’écoute. Elisabeth Moss

Sur The Veil, Elisabeth Moss ne s’est d’ailleurs pas gênée pour s’exprimer durant les auditions pour Adilah. En voyant la performance de l’actrice américano-libanaise Yumna Marwan, elle s’est levée d’un bond. « J’ai appelé Denise [Di Novi, une autre productrice], et j’ai dit : “Oh mon Dieu ! On doit l’engager sur-le-champ !” »

PHOTO FOURNIE PAR FX Elisabeth Moss (Imogen Salter) et Yumna Marwan (Adilah) dans The Veil

D’après Elisabeth Moss, le recrutement de Yumna Marwan a permis à The Veil d’atteindre un autre niveau.

« Évidemment, c’est une actrice extraordinaire. Mais ce qui était très important pour moi, c’était d’avoir une véritable partenaire de jeu, quelqu’un en qui j’ai confiance, mais que je n’ai pas besoin de tenir par la main. Quelqu’un capable de se défendre. »

« On est devenues amies durant le tournage. J’ai beaucoup de respect pour elle. »

Jointe au téléphone, Yumna Marwan renvoie les compliments à Elisabeth Moss. « Elle est géniale. Honnêtement, elle est tout ce qu’une actrice peut espérer comme partenaire de scène. Quand on joue avec elle, on sent qu’elle est présente. »

À moins que Spielberg…

Elisabeth Moss ne chômera pas cette année. Elle doit bientôt tourner la sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale. Et plus tôt ce printemps, The Hollywood Reporter a révélé qu’elle avait signé une entente pour jouer aux côtés de Kerry Washington (Scandal) dans Imperfect Women, une nouvelle série pour Apple. Et encore une fois, elle aura également l’étiquette de productrice.

« Maintenant, j’aurais beaucoup de difficulté à faire partie d’un projet simplement comme actrice. Je veux avoir mon mot à dire… à moins que ce soit Steven Spielberg. Dans ce cas, je serais comme : “Tout ce que vous voulez, monsieur !” »

Disney+présente The Veil, à raison d’un nouvel épisode chaque mercredi. La série est offerte en version française.