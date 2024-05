Mélanie Maynard reprend la barre de l’émission Sucré salé pour un deuxième été. Elle promet une autre saison sous le signe de la spontanéité avec de nombreux collaborateurs, dont Guylaine Tremblay, Varda Étienne et Simon Boulerice. En attendant le premier épisode ce lundi sur les ondes de TVA, l’animatrice répond à vos questions.

Est-ce que votre métier de comédienne vous manque ? Dans quelle série actuellement à l’écran aimeriez-vous jouer ? — Sonia Favreau

Oui, ça me manque. Mais en même temps, non, parce que cette idée me stresse. Aussitôt que je repense au jeu, ça me stresse parce que j’ai l’impression d’avoir perdu mes réflexes. L’effort serait plus grand comparativement à l’animation. Il faudrait que j’en fasse un petit peu plus pour faire oublier la personnalité publique qu’on a beaucoup vue. Dans quelle série j’aimerais jouer ? C’est difficile. Je dirais Le temps des framboises. Pour jouer avec Sandrine Bisson, que j’adore. Et puis, parce que ça ressemble beaucoup à mon enfance, à la campagne, la vie agricole, la famille simple [Mélanie Maynard a grandi à L’Ange-Gardien, en Montérégie]. Je me verrais mieux dans quelque chose de plus rural qu’urbain.

Quel est votre plus beau souvenir d’enfance ? — Louise Mercure

Je pense que c’est les games de balle. L’évènement au village, c’était quand une gang de joueurs de balle d’un autre village débarquait. On était plus centrés sur notre petit monde à l’époque. C’est rare qu’on sortait de notre village. Souvent, ça se finissait à la maison, parce que mon père, c’est un grand rassembleur. L’effervescence du tournoi de balle une fois par été, c’était vraiment mon gros highlight. Mais aussi le baseball, en général. Quand je me couchais, j’entendais les matchs de ma chambre parce que la fenêtre était ouverte. Cette espèce de vie de village là s’incarnait et se passait autour du terrain de baseball. C’est des beaux souvenirs.

La société est parfois très dure avec les femmes qui vieillissent à l’écran. Est-ce que ça vous préoccupe ? — Manon Thibodeau

Isabelle Brossard est venue récemment sur le plateau des Enfants de la télé. Elle, elle a quitté le milieu de la télé pendant un bon moment, puis là, elle a rejoué des rôles plus récemment. Elle a eu un choc quand elle s’est vue, parce que c’est vrai qu’à l’intérieur, on a toujours le même âge. Il n’y a pas une switch dans notre cerveau qui fait : « OK, j’ai un cerveau de vieille maintenant. » Être capable d’apprivoiser moi-même mon image qui vieillit, ça me préoccupe plus que ce qu’en pense la société.

Puis, selon moi, ce n’est pas la société. Ce sont des langues sales sur les réseaux sociaux. Je suis sur la une du 7 Jours cette semaine et le titre, c’est : « Le début de ma cinquantaine n’est pas banal ». Sous la publication sur le web, tous les commentaires ressemblaient à « Je pensais qu’elle en avait 60 ! » ou « Avec son Photoshop, elle pourrait dire la vingtaine ».

Il y a toujours des commentaires sur l’âge des femmes, c’est épouvantable. Je trouve ça triste qu’on n’ait pas plus de solidarité. Pour toutes les femmes, c’est dur de se voir vieillir. C’est encore plus dur lorsqu’on a choisi un métier public – grand mal nous fasse, à nous de choisir autre chose. Mais pouvons-nous être cléments et doux ?

Votre sens de la répartie est-il toujours vu comme une force par votre entourage ? — Elisabeth-Lynda Grenier

Non. J’imagine que c’est pour ça que je ne suis pas en direct [rires]. Je pense que ç’a été une force plus professionnelle que personnelle. Parce que sur le plan personnel, j’ai offensé des gens. J’ai dit des affaires, par exemple à ma fille, qu’elle n’avait pas besoin d’entendre.

Je viens de faire des entrevues avec Patrice L’Écuyer et Guy Jodoin. Tous les deux, dans leurs préentrevues, ont dit : « Mélanie n’a pas de filtre. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. » Ça peut m’avoir causé des problèmes, et probablement plus que je pense. J’ai sûrement blessé des gens sans le vouloir, sans penser que c’était blessant. J’ai grandi dans une famille où il fallait se défendre et il fallait avoir la réplique vite si on ne voulait pas devenir la risée de la table. Probablement que ça a développé un mauvais côté également.

Quel conseil donneriez-vous à une mère dans l’éducation de sa fille ? — Lucie Cantin

Je pense qu’un des conseils que je donnerais, c’est de se retirer, d’être là seulement quand c’est elle qui en a besoin et non l’inverse. De ne pas devenir dépendante de son rôle de mère face à sa fille. On se définit beaucoup comme mère. On cherche notre valeur dans les yeux de nos enfants parfois.

Je pense que le plus beau cadeau qu’on puisse lui faire, c’est de l’amener à se développer par elle-même. De rester présente, mais seulement quand elle en a besoin. De ne pas imposer son aide ou ses conseils.

La 23e saison de Sucré salé sera diffusée dès lundi, en semaine à 18 h 30, sur les ondes de TVA. Les questions et les réponses ont été abrégées et condensées à des fins de clarté et de concision.