En 1999, Dans une galaxie près de chez vous atterrissait sur les ondes du défunt Canal Famille. Toute une génération a grandi – et a beaucoup ri – en suivant l’équipage du Romano Fafard qui cherchait une planète « pour y déménager six milliards de tatas ». Pourquoi la série a-t-elle connu autant de succès ? L’animateur, humoriste et fan de l’émission Matthieu Pepper se penche sur la question dans le documentaire en trois épisodes Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission. Survol.

Retour dans le passé

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Pour commencer sa quête, Matthieu Pepper se rend « là où tout a commencé », à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en compagnie des créateurs de la série Pierre-Yves Bernard et Claude Legault. Dans les années 1980, c’est ici que les deux amis se réunissent pour écrire, et ce, même s’ils n’y étudient pas. En 1991, ils soumettent leur projet à différentes boîtes de production. « Ça ne marcherait jamais au Québec », se font-ils répondre, dévoile Pierre-Yves Bernard. Coup de chance, persévérance et appui de différents acteurs du milieu, dont Monic Lessard, vice-présidente de Canal Famille de 1994 à 2000, auront permis le décollage du Romano Fafard, apprend-on, au fil des entrevues présentées dans le documentaire. Et ce, malgré un épisode pilote catastrophique tourné en « français international », qui a été bien mal reçu par les participants d’un groupe de discussion (focus group).

Belle camaraderie

PHOTO PAUL DUCHARME, FOURNIE PAR CRAVE Stéphane Crête, Guy Jodoin, Sylvie Moreau et Réal Bossé

On se doutait qu’elle existait, mais le documentaire le confirme : une belle camaraderie lie tous les acteurs de Dans une galaxie près de chez vous. « C’est vraiment comme des frères et des sœurs », lance Guy Jodoin, lors d’un segment où tous les interprètes sont réunis autour d’une grande table. Cette complicité est visible dans les entrevues réalisées pour le documentaire, mais surtout dans les nombreuses vidéos d’archives qui replongeront les fans dans leurs souvenirs. On savoure les différents bloopers, comme ce moment où Stéphane Crête est incapable de ne pas rire, alors que se trouvent devant lui Guy Jodoin et Didier Lucien vêtus de chemises écourtées à manches bouffantes et colorées.

Équipage original

PHOTO D’ARCHIVES FOURNIE PAR VRAK L’équipe de la saison 1 de Dans une galaxie près de chez vous

Pour les nostalgiques, le documentaire est également l’occasion de revoir trois comédiens de la première saison : Pascale Montpetit (la médecin Mirabella), Paul Ahmarani (le mercenaire Falbo) et Isabelle Brossard (la psychologue Valence, rôle repris ensuite par Sylvie Moreau). Ce sont principalement des problèmes d’horaire qui les ont poussés à se retirer de Dans une galaxie près de chez vous. « Je n’avais pas le choix, mais je regrette mon choix », confie Pascale Montpetit, les yeux humides.

Révélations surprenantes

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Claude Legault

Le documentaire comprend quelques révélations surprenantes. Pourquoi les auteurs ont-ils intégré à la série le concept de régénérescence, ces périodes où un personnage est absent de l’écran parce qu’il est en train de faire le plein d’énergie ? Parce que Claude Legault ne pouvait pas tourner dans les six premiers épisodes de la série puisqu’il avait un contrat publicitaire avec l’entreprise Labatt. On apprend aussi que l’acteur et auteur aurait bien aimé écrire une cinquième saison, mais que son complice Pierre-Yves Bernard préférait passer à autre chose.

Message toujours d’actualité

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La marche pour le climat dans les rues de Montréal, en 2019

En 2019, lors de la marche pour le climat à Montréal avec Greta Thunberg, de nombreux manifestants tenaient des pancartes qui faisaient référence à Dans une galaxie près de chez vous, souligne le documentaire. « C’est là que j’ai compris la portée de cette série-là », affirme Guy Jodoin. Même s’il s’agissait d’une émission à l’humour absurde, elle a sensibilisé bien des jeunes (et des moins jeunes) à la cause environnementale. Claude Legault se désole toutefois que le point de départ de la série selon lequel « la Terre se meurt sous les rayons du Soleil » semble peu à peu devenir une prophétie. « C’est fou quand même qu’on parlait de ça dans une émission de télé dans les années 1990 et que 25 ans plus tard, c’est le même message », souligne d’ailleurs l’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay, dans le documentaire.

Impact sur une génération

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Réal Bossé salue des fans sur le tapis rouge du premier film, en 2004.

Comme elle, de nombreux trentenaires, qui étaient adolescents au moment des premières diffusions, ont été marqués par Dans une galaxie près de chez vous. Matthieu Pepper avoue être « tombé en amour avec l’humour » grâce à l’émission. Même des années après la diffusion de la série (de 1999 à 2002) et de la sortie des deux films (2004 et 2008), les fans demeurent nombreux et l’engouement autour de Dans une galaxie près de chez vous persiste. « On m’en parle pratiquement tous les jours », affirme Guy Jodoin. Et on continuera sûrement de lui en parler, car un troisième film est en préparation.

La série documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission est offerte sur Crave. Il est également possible de revoir les quatre saisons de l’émission sur le site de TV5 Unis.