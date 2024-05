Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) et Ray Park (Darth Maul) dans Star Wars : The Phantom Menace

Il y a près de 25 ans, The Phantom Menace permettait aux cinéphiles de renouer avec la galaxie très lointaine. Souvenirs d’une première tant attendue et impressions du premier visionnement de fiston, il y a quelques jours.

Le 19 mai, dans mon agenda scolaire 1998-1999, une seule chose est inscrite : « STAR WARS ».

Depuis des semaines, le plan est d’assister avec trois amis à la première de The Phantom Menace, à minuit, à l’ancien Cinéma Laurentien, à Québec. Dire que nos attentes étaient élevées est un euphémisme.

Nous sommes trop jeunes pour avoir vu A New Hope, The Empire Strikes Back et Return of the Jedi en salle à leur sortie, mais les cassettes VHS ont roulé des dizaines de fois dans nos maisons. Et, en 1997, quand les versions « édition spéciale » des trois films ont pris l’affiche, nous étions comblés de pouvoir enfin les apprécier sur grand écran.

Mes amis et moi avons hâte de vivre « notre » moment Star Wars. Les membres de nos familles nous ont souvent expliqué à quel point les exploits de Luke, Leia et Han les avaient captivés en 1977.

Plusieurs fans, dont certains costumés, s’étaient déplacés pour la première représentation. Ils étaient si nombreux que nous avons finalement vu la quatrième, à 1 h 20. Dans la salle, les murmures se sont transformés en cris de joie à l’apparition des logos de 20th Century Fox et de Lucasfilm. Puis, c’est l’explosion, dès la première note de Star Wars (Main Title), de John Williams, qui accompagne le mythique prologue sur fond étoilé.

Les deux heures quinze minutes suivantes sont floues. Les pitreries de Jar Jar Binks engendrent des rires timides. La foule réagit avec enthousiasme au dévoilement de Darth Maul – déjà célèbre grâce aux bandes-annonces – et à son combat époustouflant contre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi.

À la fin du film, après une finale célébrant la victoire des gentils semblable à celle d’A New Hope, l’effervescence initiale s’est presque entièrement dissipée. Les spectateurs partent en discutant de ce qu’ils viennent de voir sans grande passion. Il est plus de 3 h, ils sont peut-être fatigués…

Quatre visionnements supplémentaires au cinéma confirment ce que nous ne voulions pas admettre : The Phantom Menace nous a profondément déçu. Jar Jar ne mérite pas tout le blâme. Encore moins le jeune Jake Lloyd, qui avait la lourde tâche d’incarner Anakin Skywalker enfant. Le scénario inutilement complexe de George Lucas et le rythme du film sont les plus graves problèmes.

On ne fera pas le procès d’Épisode I aujourd’hui, car on a appris avec le temps que l’appréciation de Star Wars réside dans la perspective. Une génération de jeunes a découvert cet univers avec la prélogie et certains sont devenus ses plus grands fans. On a tendance à oublier que la majorité des œuvres se déroulant dans la galaxie très lointaine est destinée à un jeune public. C’est ce qui explique en partie pourquoi Star Wars continue de susciter autant de fascination près de 50 ans plus tard.

Initier les enfants à l’univers Star Wars

En tant que fan de Star Wars, on m’a déjà demandé à quel âge mon fils a vu les films. Jusqu’à tout récemment, il n’avait regardé que ceux de Lego.

J’avais hâte de vivre ce moment avec lui. En 2017, un article sur le site de Star Wars a exploré la question de l’âge approprié pour faire découvrir cet univers aux enfants. Les deux auteurs ont souligné son degré de violence élevé, mais ont tout de même initié leur progéniture à 3 ans et à 5 ans.

Après avoir lu davantage sur le sujet, il n’y a pas de bonne réponse. La décision doit correspondre à nos valeurs et aux intérêts de l’enfant.

L’autre question est par quelle œuvre commencer. Certains optent pour les séries animées, pour la plupart conçues pour un public plus jeune. Je préfère les films, car c’est par ce médium que Star Wars s’exprime le mieux.

En dépit de mes réserves par rapport à The Phantom Menace, j’estimais que c’était le plus « enfant » de la série : Anakin a l’âge de mon fils, la course de podrace, l’humour clownesque, les nombreux combats de sabre laser.

Nous avons donc plongé… Mais j’avais négligé les épuisantes scènes relatant le blocus de la Fédération de commerce, les pourparlers au Sénat, la motion d’exclusion envers le chancelier… Ce ne sont pas les occasions pour se tortiller sur le sofa qui manquent. Jar Jar ne l’a pas amusé – en fait, il avait de la difficulté à le comprendre –, l’interminable podrace a fini par l’ennuyer et il ne s’expliquait pas pourquoi Anakin n’a pas de père. Le dernier acte rythmé par Duel of the Fates et par des scènes d’action magistralement chorégraphiées ont sauvé suffisamment la mise pour qu’il me confie avoir aimé son expérience.

Le prochain film ne sera probablement pas l’Épisode II, mais bien celui qu’il a envie de voir. J’espère secrètement que ce sera A New Hope, car c’est par celui-ci que tout a commencé pour moi et des millions d’autres.