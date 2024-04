PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Le documentaire, qui promet de présenter des secrets de production en plus des meilleurs moments de l’équipe, permet aux comédiens de replonger dans leurs souvenirs. De quoi Mélanie Maynard s’ennuie-t-elle de l’époque où elle incarnait Pétrolia ? « Ce qui me manque le plus, c’est jouer, parce que je ne joue plus. […] Retrouver mon esprit de gang le matin, cette confrérie-là. »