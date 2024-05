Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Nostalgie

Queen Rock Montreal

Confession : on n’est pas amateur de Queen. Même au karaoké. Son rock grandiloquent n’a jamais été notre tasse de thé. Mais on était quand même curieux de regarder ce vieux concert, livré au Forum de Montréal en novembre 1981. Rematricée numériquement pour IMAX Enhanced, la captation du spectacle de 90 minutes en jette visuellement. Le son est pur, les couleurs sont vives, et puisque la résolution des images est impressionnante, on distingue clairement chaque visage au parterre lorsque la caméra montre l’auditoire. Vous étiez cette spectatrice aux cheveux blonds bouclés qui bouchait ses oreilles après pratiquement chaque chanson ? Vous êtes démasquée !

Disney+

Le retour

Sucré salé

PHOTO SACHA BOURQUE, FOURNIE PAR TVA L’animatrice Mélanie Maynard entourée des collaborateurs de Sucré salé

Mélanie Maynard lance sa deuxième saison aux commandes du rendez-vous estival de TVA en présentant ses collaborateurs, qui forment assurément l’un des groupes les plus éclectiques du petit écran. On parle de Guylaine Tremblay, Dave Morissette et Varda Étienne, en passant par Simon Boulerice, Guillaume Lambert, Carmen Sylvestre et Chloée Deblois. Mardi, l’animatrice s’entretient avec Christian Bégin pendant que Simon Boulerice découvre les coulisses de l’émission Chanteurs masqués avec Sébastien Benoit, son nouveau maître de cérémonie, et Mélissa Bédard, son enquêtrice recrue. Mercredi, Mélanie Maynard rencontre Lara Fabian en Turquie, jeudi, elle discute avec Rosalie Vaillancourt, et vendredi, elle reçoit Stéphane Bellavance.

TVA, dès lundi à 18 h 30 (en rediffusion à 22 h 35)

Documentaire

Call Me Country : Beyoncé & Nasville’s Renaissance

PHOTO MARIO ANZUONI, ARCHIVES REUTERS Beyoncé aux iHeartRadio Music Awards en avril dernier

Au cas où vous l’auriez manqué : Beyoncé a lancé un album country intitulé Cowboy Carter au printemps. Ce documentaire produit par Warner Bros. Discovery, et diffusé sur CNN, examine sa plongée au cœur du genre musical préféré des amateurs de rodéo, et l’impact du disque sur l’industrie du divertissement. L’émission braque également les projecteurs sur quelques artistes country noirs, dont Rhiannon Giddens, une joueuse de banjo qu’on peut entendre sur Texas Hold’Em, le plus récent succès de Beyoncé. Des vedettes établies comme John et T. J. Osborne des Brothers Osborne, Rissi Palmer et Aaron Vance livrent des témoignages, aux côtés d’experts chargés de décortiquer le phénomène.

Crave, dès vendredi (en version originale anglaise avec sous-titres français)

Cinéma

Confessions

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR LES FILMS OPALE Luc Picard dans Confessions

Diffusion en primeur télé du film de 2021 réalisé par Luc Picard, dans lequel le comédien incarne le tueur à gages Gérald Gallant. Scénarisé par Sylvain Guy (Louis Cyr, Mafia inc.), ce drame de 109 minutes brosse le portrait singulier de l’ancien indicateur de police, que personne n’aurait soupçonné d’avoir 28 meurtres et 15 attentats derrière la cravate... notamment parce qu’il était bègue et frêle, et parce qu’il menait une existence apparemment beige avec sa pieuse femme (Éveline Gélinas) dans une maison proprette d’un quartier tranquille. David La Haye, Sandrine Bisson et Louise Portal apparaissent également au générique.

ICI Télé, vendredi à 20 h