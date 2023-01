On prévoit une grosse bordée de séries au cours des prochains mois. Voici 10 titres attendus, d’ici et d’ailleurs, qui pourraient nous convaincre d’abandonner les sports d’hiver pour rester en dedans.

L’émission censée marquer le grand retour au petit écran de Claude Legault, en arrêt de travail depuis 2021 pour épuisement professionnel. (On fera comme s’il n’avait pas campé François Legault devant 4 millions de téléspectateurs au dernier Bye bye.) Réalisée par Podz (19-2, Minuit le soir) et écrite par l’humoriste Cathleen Rouleau, qui tient également le rôle principal, cette comédie dramatique semi-autobiographique de 10 épisodes raconte l’histoire d’une femme qui devient amoureuse du père d’un enfant polyhandicapé, autiste, déficient intellectuel, non verbal et épileptique de haut niveau. Fanny Malette, Sylvain Marcel, Micheline Bernard et Hughes Frenette complètent la distribution.

19 janvier | Club illico

That ’90s Show

PHOTO PATRICK WYMORE, FOURNIE PAR NETFLIX That ’90s Show

Après Beverly Hills 90 210, Gossip Girl et compagnie, une autre vieille série pour adolescents refait surface. That ’70s Show devient That ’90 s Show et s’articule autour du personnage de Leia Forman, la fille d’Eric et Donna, qui vient passer l’été chez ses grands-parents, Red et Kitty. Même État (Wisconsin), même petite ville (Point Place) et même sous-sol délabré, mais époque et distribution différentes. Les nostalgiques du sitcom original seront toutefois heureux d’apprendre que de nombreux comédiens des huit premières saisons effectueront des apparitions spéciales, dont Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher et Wilmer Valderrama. Accusé de viol, Danny Masterson (Hyde) ne reviendra évidemment pas.

19 janvier | Netflix

Les yeux fermés

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Magalie Lépine-Blondeau et Benoît McGinnis dans Les yeux fermés

Magalie Lépine-Blondeau délaisse ses patients lubriques de Sans rendez-vous pour jouer dans cette série d’Anita Rowan (Chaos, L’effet secondaire) qui brosse le portrait d’Élise, une femme qui cherche à élucider la mort de Simon, son grand frère, survenue 27 ans plus tôt. Produit par Fabienne Larouche et Michel Trudeau (STAT, District 31) et réalisé par Jeanne Leblanc (5e rang), ce drame en six épisodes, qui promet beaucoup d’allers-retours entre présent et passé, met également en vedette Benoît McGinnis dans le rôle d’un ancien animateur de pastorale, Charlotte Aubin, Louis-Philippe Dandenault, Isabelle Guérard et Thomas Beaudoin.

26 janvier | ICI Tou.tv Extra

Shrinking

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Jason Segel et Harrison Ford dans Shrinking

Harrison Ford n’a pas joué dans des tonnes de séries télé au fil de sa carrière. Voilà pourquoi cette série nous intrigue autant. Créée, écrite et produite par Jason Segel (How I Met Your Mother), Bill Lawrence (Ted Lasso) et Brett Goldstein (Ted Lasso), cette comédie de 10 épisodes brosse le portrait d’un thérapeute endeuillé (Segel), qui décide de briser les règles en disant à ses clients exactement ce qu’il pense. Oubliant sa formation et, surtout, son code déontologique, il génère de grands changements dans leurs vies… et dans la sienne. Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie and Lukita Maxwell apparaissent aussi au générique.



27 janvier | Apple TV+

Mégantic

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO Mégantic

Il n’y a pas seulement la crise du verglas de 1998 qui « fête » un anniversaire important en 2023. L’été prochain marquera les 10 ans d’une autre catastrophe : celle de Lac-Mégantic. Pour souligner l’évènement, les producteurs Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault proposent cette série chorale écrite par Sylvain Guy (Louis Cyr : L’homme le plus fort du monde, Mafia inc.) qui racontera comment, le 6 juillet 2013, un train de 72 wagons contenant 100 000 litres de pétrole brut chacun a percuté le centre-ville de Lac-Mégantic, tuant de nombreux innocents. Avec entre autres Jean-Philippe Perras, Julie Ringuette et Lauren Harvey.

9 février | Club illico

Plan B

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pier-Luc Funk dans Plan B

On l’attend depuis longtemps, cette suite de Plan B, reportée à de nombreuses reprises en raison d’une certaine pandémie. Après Louis Morissette, Sophie Lorain et Anne-Élisabeth Bossé, au tour de Pier-Luc Funk de recourir aux services de l’agence spécialisée en voyages temporels. Le comédien y campera Jessy, un jeune voyou qui, après avoir passé trois mois en prison, cherche à réussir son plus gros coup d’argent pour régler tous ses problèmes et réunir ses parents. Si seulement Jessy avait regardé les trois saisons précédentes du drame de science-fiction de Jacques Drolet et Jean-François Asselin, il saurait que rien n’est simple quand on commence à jouer avec l’espace-temps.

23 février | ICI Tou.tv Extra

Daisy Jones & The Six

PHOTO LACEY TERRELL, FOURNIE PAR PRIME VIDEO Daisy Jones & The Six

Sur papier, les conditions gagnantes sont réunies pour une série réussie. Reese Witherspoon (Big Little Lies, The Morning Show) produit cette série musicale inspirée du best-seller de Taylor Jenkins Reid, qui relate le parcours en montagnes russes d’un groupe rock. En 1977, Daisy Jones & The Six trône au sommet des palmarès. Tout fonctionne. Mais après un concert à guichets fermés au stade Soldier Field de Chicago, la formation se dissout. Du jour au lendemain, tout est fini. Des décennies plus tard, ses membres acceptent de raconter ce qui s’est vraiment passé.

3 mars | Prime Video

Un gars, une fille

PHOTO KARINE DUFOUR, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Sylvie Léonard et Guy A. Lepage, vedettes d’Un gars, une fille

Vous avez ré-ré-réécouté de vieux épisodes d’Un gars, une fille sur ICI Télé durant le congé des Fêtes ? Sachez qu’une nouvelle fournée s’apprête à débarquer sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Vingt ans après avoir quitté l’antenne, la populaire comédie de situation renaît pour montrer comment Guy (Guy A. Lepage, qui écrit et coréalise) et Sylvie (Sylvie Léonard) se débrouillent dans leur maison de banlieue trop grande pour deux… qu’ils décident de vendre pour revenir s’installer en ville. Pour l’instant, seulement quatre demi-heures sont prévues, mais bonne nouvelle, des comédiens reprendront leurs rôles, dont Martin Petit, Élise Guilbault, Pierre Lebeau, Mahée Paiement, Daniel Brière, Louise Richer et Geneviève Brouillette.

Mars | ICI Tou.tv Extra

Désobéir – Le choix de Chantal Daigle

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Antoine Pilon et Éléonore Loiselle, vedettes de Désobéir – Le choix de Chantal Daigle

Signée par Daniel Thibault et Isabelle Pelletier (Ruptures, Mirador), cette minisérie revisite un chapitre important de l’histoire du Québec en retraçant le parcours sinueux de Chantal Daigle en 1989. Elle montrera comment cette jeune femme, alors âgée de 21 ans, a tenu tête à tout le monde (groupes de pression, tribunaux, ex-conjoint manipulateur et agressif) pour faire valoir son droit d’avorter jusqu’en Cour suprême. Réalisé par Alexis Durand-Brault, ce drame mettant en vedette Éléonore Loiselle et Antoine Pilon atterrira en ligne moins d’un an après le renversement de l’arrêt Roe c. Wade aux États-Unis.

Mars | Crave

Succession



PHOTO FOURNIE PAR HBO Succession

La famille Roy n’aime pas seulement se donner des coups de poignard dans le dos ; elle aime aussi se faire attendre. La dernière fois que Logan (Brian Cox) et compagnie ont occupé nos écrans, c’était à l’automne 2021. Une année et demie à patienter pour savourer la suite, c’est trop. Mais c’est peut-être le temps qu’il nous fallait pour digérer l’ultime trahison sur laquelle l’enivrante série de HBO nous avait laissés, lorsque Tom (Matthew Macfadyen) a torpillé le coup d’État prévu par Shiv (Sarah Snook) et ses frères, qui voulaient prendre le contrôle de l’empire médiatique Waystar. Pour l’instant, aucun détail entourant la quatrième saison du psychodrame shakespearien n’a filtré, mais on a bon espoir d’en avoir pour notre argent.

Mars | Crave