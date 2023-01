Les 40 films de 2023

Les salles de cinéma comptent bien reconquérir le public qu’elles n’ont pu atteindre pendant la pandémie. Pour ce faire, elles mettront à l’affiche quelques centaines de productions au cours des prochains mois. La Presse braque aujourd’hui ses projecteurs sur 40 d’entre elles… de A à W !

As bestas

Lancé l’an dernier au Festival de Cannes dans la section Cannes Première, en lice pour pas moins de 17 trophées Goya en Espagne le mois prochain, ce thriller psychologique puissant, inspiré d’un véritable fait divers, a attiré presque deux millions de spectateurs dans les salles françaises. Mettant en vedette Marina Foïs et Denis Ménochet, le plus récent long métrage de Rodrigo Sorogoyen (El reino, Madre) relate les mésaventures d’un couple français installé sur une ferme de la Galice, dont la présence soulève l’ire des voisins et fait monter la tension. « Rodrigo Sorogoyen est un virtuose absolu ! », a déclaré Denis Ménochet en entrevue avec La Presse. En salle le 10 mars.

Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu

Onze ans après le dernier film d’Astérix en prises de vues réelles (Au service de Sa Majesté), Guillaume Canet reprend le flambeau en proposant cette fois, pour la toute première fois, une histoire originale. Le réalisateur de Petits mouchoirs incarne d’ailleurs lui-même le célèbre guerrier gaulois, flanqué cette fois par Gilles Lellouche dans le rôle du porteur de menhirs. Dotée d’un budget de 65 millions d’euros (un peu plus de 90 millions CAN), cette luxueuse production a aussi fait appel à Vincent Cassel (César), Jonathan Cohen (Graindemaïs), Marion Cotillard (Cléopâtre), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Philippe Katerine (Assurancetourix) et Pierre Richard (Panoramix). En salle le 1er février.

Barbie

Margot Robbie, qui agit aussi à titre de productrice en plus d’incarner la célèbre poupée du titre, promet des surprises et assure que ce long métrage ira à l’encontre des idées préconçues. On peut croire l’actrice, dans la mesure où ce projet, en développement depuis des années, s’est finalement concrétisé grâce à Greta Gerwig (Lady Bird) et Noah Baumbach (Marriage Story), qui en signent le scénario. La réalisatrice de Little Women a d’ailleurs pris les rênes de cette production dont on connaît peu de détails, à part les photos qui font beaucoup jaser depuis l’été dernier (notamment celle de Ryan Gosling en Ken !), de même qu’une bande-annonce rendant hommage à... 2001, l’Odyssée de l’espace ! Simu Liu, Michael Cera, Kate McKinnon et Will Ferrell (dans le rôle du grand patron de Mattel) sont aussi du monde de Barbie. En salle le 21 juillet.

Beau Is Afraid

PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE Joaquin Phoenix est la tête d’affiche de Beau Is Afraid, film d’Ari Aster.

D’abord connu sous le titre Disappointment Blvd, ce troisième long métrage d’Ari Aster est évidemment très attendu par les admirateurs d’Hereditary et de Midsommar. Empreinte de mystère (Denis Ménochet, qui y tient un second rôle, n’a rien pu nous dire au cours de son récent passage au festival Cinemania parce qu’il était tenu au secret), cette « comédie d’horreur » met notamment en vedette Joaquin Phoenix, Patti LuPone et Parker Posey. Que nous réserve le nouveau maître américain de l’étrange et du frisson ? Nul ne sait pour l’instant. Notons que Beau Is Afraid, pour lequel on a annoncé une durée de quatre heures au départ (cela tiendra-t-il ?), a entièrement été tourné à Montréal. En salle au printemps.

Bungalow

Provenant de l’univers du cinéma underground, où elle a réalisé plus de 40 courts métrages ainsi qu’Écartée, un long métrage docufiction lauréat d’un prix du public à Fantasia, Lawrence Côté-Collins propose maintenant un premier long métrage de fiction. Bungalow, dont le scénario a été écrit en collaboration avec Alexandre Auger (Prank), relate le cauchemar d’un couple ayant acheté une maison à rénover. On évoque ici une œuvre « dans ta face » qui, à l’image d’une réalisatrice queer qui n’entre dans aucune case, serait éclectique, colorée et profondément politique. Avec Sonia Cordeau, Guillaume Cyr, Geneviève Schmidt et Ève Landry. Alléchant. En salle le 7 avril.

Les chambres rouges

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS Juliette Gariépy est la vedette du thriller psychologique Les chambres rouges, troisième long métrage de Pascal Plante.

Trois ans après Nadia, Butterfly, qui lui a valu une sélection officielle au Festival de Cannes en 2020, Pascal Plante offre un thriller psychologique construit autour de l’obsession qu’éprouvent deux jeunes femmes pour un tueur en série. Avec Juliette Gariépy et Laurie Babin dans les rôles principaux, Les chambres rouges relate le parcours de Kelly-Anne, une jeune femme qui, chaque matin, se présente aux portes du palais de justice afin de s’assurer une place au procès hypermédiatisé d’un assassin (Maxwell McCabe Lokos). La jeune femme pourra-t-elle sortir de l’engrenage dans lequel elle s’enfonce ? Une proposition intrigante de la part d’un cinéaste révélé grâce aux Faux tatouages. En salle en 2023.

Close

Lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes l’an dernier, ce deuxième long métrage de Lukas Dhont (Girl) a aussi obtenu le prix du public au festival Cinemania. Close relate la profonde affection qu’éprouvent deux jeunes garçons de 13 ans l’un envers l’autre. Même si tout se passe bien et que la complicité entre les deux familles est tangible, cette belle harmonie se dérègle le jour où les deux amis fréquentent la même école. Le cinéaste belge aborde ainsi les conséquences découlant du regard de la société envers ceux qui ne répondent pas tout à fait aux codes attendus. Émilie Dequenne et Léa Drucker sont remarquables dans les rôles de mères, mais le film est porté par des performances éblouissantes des jeunes Eden Dambrine et Gustav De Waele. En salle le 3 février.

Cœur de slush

Arlette à peine sorti, Mariloup Wolfe en était déjà au tournage de cette adaptation cinématographique du roman jeunesse de Sarah-Maude Beauchesne, dont le scénario a été écrit par l’autrice elle-même. Liliane Skelly, Camille Felton, François Létourneau, Joseph Delorey, Salma Serraji, Vivi-Anne Riel et Jacob Whiteduck-Lavoie composent la distribution de ce film évoquant le premier amour de Billie, une jeune fille de 16 ans. Cet été-là, l’adolescente s’est retrouvée dans une espèce de triangle amoureux, sa sœur aînée tombant aussi amoureuse du cycliste prodige dont Billie s’est entichée. Souhaitant d’abord séduire le public adolescent, Cœur de slush devrait en principe avoir une suite. En salle le 16 juin.

La cordonnière

Rose-Marie Perreault tient le rôle principal dans cette adaptation cinématographique du best-seller de Pauline Gill, dont le scénario a été écrit par Sylvain Guy (Mafia inc., Confessions). Réalisé par François Bouvier (Paul à Québec, La Bolduc), La cordonnière est un mélodrame au cours duquel on suit le parcours amoureux de Victoire Du Sault, première cordonnière du Québec qui, au milieu du XIXe siècle, a fondé la cordonnerie à l’origine de la fortune des Dufresne, famille connue grâce à son célèbre château dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Amour impossible, triangle amoureux sulfureux et secret de famille figurent au programme. Avec Pierre-Yves Cardinal, Nicolas Fontaine, Élise Guilbault et Madeleine Poliquin. En salle le 17 mars.

Creed III

Pour le troisième film de cette série dérivée de Rocky, Michael B. Jordan (Black Panther, Just Mercy) se fait aussi valoir derrière la caméra. En plus de reprendre son rôle d’Adonis Johnson, fils du regretté Apollo Creed (l’ancien rival de Rocky Balboa), l’acteur signe sa toute première réalisation. « La réalisation m’a toujours intéressé, mais j’attendais le bon moment avant de me lancer, a-t-il déclaré. J’ai mûri professionnellement et en tant qu’homme, et j’ai pu apprendre auprès de grands du métier comme Ryan Coogler et, plus récemment, Denzel Washington. Les thèmes abordés dans Creed III me sont aussi très personnels. » Tessa Thompson et Phylicia Rashad sont de retour dans ce troisième volet, mais pas Sylvester Stallone. En salle le 3 mars.

PHOTOMONTAGE LA PRESSE Les 40 films de 2023

Crépuscule pour un tueur

Dans Crépuscule pour un tueur, premier long métrage de fiction du documentariste Raymond St-Jean (Louise Lecavalier : Sur son cheval de feu), Éric Bruneau prête ses traits à Donald Lavoie, homme de main de Claude Dubois (Benoît Gouin), patron de la pègre du sud-ouest de Montréal à la fin des années 1970. Compromis par une jeune recrue qu’il a prise sous son aile dans une histoire de double meurtre, le criminel se retrouve traqué par le clan Dubois, d’un côté, et la police, de l’autre. Sylvain Marcel, Rose-Marie Perreault et Joakim Robillard font également partie de la distribution de ce thriller dont le tournage a eu lieu avant la pandémie.

En salle le 10 mars

Dune : Part Two (Dune : Deuxième partie)

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE TIMOTHÉE CHALAMET Timothée Chalamet sur le plateau de Dune : Part Two (Dune : Deuxième partie) au moment où le tournage s’est déroulé dans le désert des Émirats arabes unis.

Dune a obtenu six Oscars, dont celui de la meilleure direction artistique, attribué à Patrice Vermette. Quand on lui a donné le feu vert pour le tournage de Dune : Part Two, Denis Villeneuve a promis à La Presse quelque chose « de plus gros, d’encore plus ambitieux ». Tourné en Italie, en Hongrie et aux Émirats arabes unis, ce deuxième volet marque le retour de Timothée Chalamet, Zendaya et Javier Bardem, entre autres, mais aussi l’arrivée de Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux et Christopher Walken. Paul Atréides sera ainsi en mesure de « poursuivre son périple mythique alors qu’il s’unit avec Chani et les Fremen tout en préparant sa revanche contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille ». On a hâte.

En salle le 3 novembre

Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves (Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs)

Le légendaire jeu de rôle sur table aura droit cette année à une nouvelle adaptation en prises de vues réelles, réalisée cette fois par le tandem que forment John Francis Daley et Jonathan Goldstein (Game Night). Mettant en vedette Chris Pine, Michelle Rodriguez et Regé-Jean Page, ce nouvel opus promet humour et action à la faveur d’un vol épique que tentent un charmant voleur et sa bande d’improbables aventuriers pour retrouver une relique perdue. En faisant fi de la trilogie réalisée entre 2000 et 2012, dont le succès fut mitigé, et en se lançant dans une production qui n’a strictement rien à voir avec les précédentes, on espère ici relancer la franchise sur de nouvelles bases.

En salle le 31 mars

80 for Brady (80 pour Brady)

En 2017, quatre amies octogénaires – ou presque – décident spontanément de se rendre à Houston pour tenter d’obtenir des billets pour le Super Bowl, tenu cette année-là dans la ville texane. Grandes admiratrices de Tom Brady, ces dernières tenaient à voir leur idole mener les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à la victoire. Cette comédie, apparemment inspirée d’une histoire vraie, met en vedette quatre des actrices les plus accomplies : Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno (maintenant nonagénaire !) et Sally Field. Aussi impliqué dans la production de ce film, Tom Brady y tient son propre rôle, tout comme plusieurs personnalités ayant accepté une participation, notamment Rob Gronkowski, fidèle allié de Brady sur le terrain.

En salle le 3 février

Elemental (Élémentaire)

Le studio Pixar a confié la réalisation de son nouveau long métrage d’animation à Peter Sohn. Ce dernier en sera à son deuxième film à titre de réalisateur, huit ans après The Good Dinosaur (Le voyage d’Arlo). Le cadre d’Elemental (Élémentaire) est un endroit nommé Element City, où vivent les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air. Cette histoire, où le vivre ensemble est mis en valeur, est construite autour de l’amitié que partagent Flamme, une femme forte et vive d’esprit, et Flaque, un homme amusant et sentimental. Dans la version originale, Leah Lewis (The Half of It) et Mamoudou Athie (Jurassic World : Dominion) prêtent pour la première fois leur voix à des personnages de dessins animés.

En salle le 16 juin

Ferrari

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS Adam Driver incarne Enzo Ferrari dans Ferrari, un film de Michael Mann.

N’ayant rien tourné pour le grand écran depuis Hacker, en 2015, Michael Mann (Heat, Collateral) lancera cette année Ferrari. Adam Driver a hérité du rôle d’Enzo Ferrari, célèbre pilote de course et industriel italien, dans ce long métrage inspiré du livre de Brock Yates Enzo Ferrari – The Man and the Machine, duquel le regretté scénariste Troy Kennedy Martin (The Italian Job) avait déjà tiré un scénario. Le récit, campé en 1957, se concentre sur une période particulièrement dramatique de la vie du fondateur de la Scuderia Ferrari, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Avec Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Sarah Gadon et Jack O’Connell.

En salle en 2023

Frontières

PHOTO FOURNIE PAR SPHÈRE FILMS Micheline Lanctôt, Pascale Bussières, Christine Beaulieu et Marilyn Castonguay dans Frontières, un film de Guy Édoin

Dans son quatrième long métrage, Guy Édoin retrouve Pascale Bussières, qui était déjà de Marécages et Ville-Marie. Cette fois, la muse du cinéaste incarne l’une des trois sœurs demeurant côte à côte dans une ferme familiale, dont la vie est marquée par un drame. Christine Beaulieu et Marilyn Castonguay sont aussi les têtes d’affiche de ce drame où dominent des personnages féminins forts, et où Micheline Lanctôt interprète la mère des trois femmes. Discret à propos du récit d’un film qu’il a tourné, fidèle à ses racines, dans la région de Saint-Armand, le cinéaste évoque une histoire à clés flirtant avec le thriller.

En salle le 3 mars

Guardians of the Galaxy, Vol. 3 (Les gardiens de la galaxie, volume 3)

Près de 10 ans après son entrée dans l’univers cinématographique Marvel, Guardians of the Galaxy s’apprête à offrir au monde son dernier opus. Toujours réalisé par James Gunn, qu’un message controversé fait dans le passé sur Twitter a failli écarter du projet (il fut réembauché sous la pression de ses pairs), ce Volume 3 sera le deuxième film de la Phase 5 (le premier étant Ant-Man and the Wasp : Quantumania, dont la sortie est prévue le 17 février). Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Elizabeth Debicki et Sylvester Stallone sont de la partie. Le réalisateur a par ailleurs confirmé que ce volet mettait véritablement un terme à cette trilogie.

En salle le 5 mai

Les hommes de ma mère

PHOTO LAURENCE GRANDBOIS BERNARD, FOURNIE PAR IMMINA FILMS Léane Labrèche-Dor est la tête d’affiche des Hommes de ma mère, un film écrit par Maryse Latendresse, réalisé par Anik Jean.

Pour son premier long métrage à titre de réalisatrice, Anik Jean porte à l’écran un scénario de Maryse Latendresse (Pas d’chicane dans ma cabane). Dans ce qu’on annonce être un drame « lumineux », Léane Labrèche-Dor se glisse dans la peau d’une jeune femme désabusée, qui, selon les dernières volontés de sa mère, doit retrouver les cinq anciens maris de cette dernière pour disperser ses cendres en cinq endroits distincts. Autour de l’actrice, vue notamment l’an dernier dans Lignes de fuite, gravite une distribution imposante, dans laquelle on retrouve, notamment, Jean-Simon Leduc, Emma Lafrenière, Patrick Huard, Isabel Richer, Marc Messier, Colm Feore, Benoît Gouin, Benoît Brière, Anne-Marie Cadieux et Sandrine Bisson.

En salle en 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones et le cadran de la destinée)

Plus de 40 ans après son entrée en scène, Indiana Jones reprend le fouet pour la dernière fois, cette fois sous la direction de James Mangold (Ford v Ferrari), qui remplace Steven Spielberg à la réalisation. Ce cinquième chapitre des aventures du célèbre archéologue fait beaucoup parler depuis le dévoilement de la spectaculaire bande-annonce. Harrison Ford, maintenant âgé de 80 ans, a été rajeuni numériquement pour certaines séquences, ce qui ne l’a pas empêché de participer lui-même à plusieurs scènes d’action. Aucun synopsis officiel n’existe encore, mais l’intrigue devrait cette fois se situer à la fin des années 1960. Avec Phœbe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Antonio Banderas.

En salle le 30 juin

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Jeanne du Barry

PHOTO STÉPHANIE BRANCHU, TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MAÏWENN Maïwenn, Johnny Depp et Pierre Richard dans Jeanne du Barry, un film dont Maïwenn signe aussi la réalisation.

Dernière favorite du roi Louis XV, madame la comtesse du Barry fait l’objet d’un long métrage que signe Maïwenn (Polisse, ADN) à titre de réalisatrice, en plus d’y tenir le rôle de celle qui fut finalement guillotinée après la Révolution. Au-delà de cette histoire à caractère historique, Jeanne du Barry marque surtout la première présence de Johnny Depp – il joue le roi – dans un film de langue française. Après le procès ultra-médiatisé l’ayant opposé à Amber Heard, son ancienne femme, l’acteur s’est dirigé vers le plateau d’un drame historique où l’on retrouve également Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Noémie Lvovsky et Pascal Gregorry.

À l’affiche en 2023

Les jours heureux

PHOTO LAURENCE GRANDBOIS BERNARD, FOURNIE PAR MAISON 4:3 Sophie Desmarais est la tête d’affiche du nouveau film de Chloé Robichaud, Les jours heureux.

Sept ans après Pays, Chloé Robichaud offrira un nouveau long métrage destiné au grand écran. Aussi autrice du scénario, la cinéaste relate cette fois le parcours d’une cheffe d’orchestre talentueuse, incarnée par Sophie Desmarais, qui tente de s’affranchir de l’emprise sournoise qu’a sur elle depuis toujours son père et agent (Sylvain Marcel). Cet enjeu s’accentue davantage au moment où s’ouvre pour elle la possibilité d’obtenir un poste important au sein d’un orchestre de prestige. Nour Belkhiria, Vincent Leclerc, Maude Guérin et Yves Jacques jouent aussi dans ce film pour lequel Yannick Nézet-Séguin a agi à titre de conseiller artistique et consultant.

En salle le 20 octobre

Katak, le brave béluga

Produit par la société québécoise 10e Avenue Productions, à qui l’on doit notamment Le coq de St-Victor et La légende de Sarila, Katak, le brave béluga est un long métrage d’animation en 3D ayant pour cadre l’univers de la faune et de la flore aquatiques. Alexandre Bacon prête sa voix au personnage principal, un jeune béluga partant à la recherche de son grand-père dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Scénarisé par Andrée Lambert, illustré par Philippe Arsenau Buissières, réalisé par Christine Dallaire Dupont et Nicola Lemay, et produit par Nancy Florence Savard, ce long métrage affiche au générique une distribution imposante. Les voix de Ginette Reno, Ludivine Reding, Yves Jacques, Guylaine Tremblay et Mario Saint-Amand, entre autres, y sont entendues.

En salle en mars

Killers of the Flower Moon

PHOTO MELINDA SUE GORDON, FOURNIE PAR APPLE TV+ Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon, un film de Martin Scorsese

Cinq ans après The Irishman, Martin Scorsese propose une autre production ambitieuse en réunissant les deux plus grandes vedettes de son cinéma : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. S’inspirant d’un livre de David Grann pour écrire son scénario, le célèbre cinéaste a plongé dans une histoire véridique, survenue dans les années 1920 en Oklahoma. Jesse Plemons y incarne un enquêteur du FBI devant faire la lumière sur les meurtres de plusieurs membres de la tribu des Osages, assassinés après la découverte de pétrole sur leurs terres. Killers of the Flower Moon sera offert par Apple TV+. Ce diffuseur en ligne a marqué l’histoire l’an dernier en devenant le tout premier à obtenir, grâce à CODA (Siân Heder), l’Oscar du meilleur film.

Sur Apple TV+ en 2023

The Little Mermaid (La petite sirène)

Ayant pris le pari de faire des adaptations en prises de vues réelles de ses films d’animation classiques, le studio Disney propose cette année cette nouvelle version « en vrai » de La petite sirène. D’abord adapté en dessin animé en 1999, le conte classique de Hans Christian Andersen, revu à la manière disnéenne, met aussi en valeur des numéros musicaux, mis en scène cette fois par Rob Marshall (Chicago, Nine, Into the Woods), l’un des as du genre. Autour de la jeune actrice et chanteuse Halle Bailey, à qui le rôle d’Ariel fut confié, gravite une distribution de laquelle font notamment partie Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy et Javier Bardem.

En salle le 26 mai

Love Again

PHOTO FOURNIE PAR SONY PICTURES Sam Heughan et Céline Dion dans Love Again, une comédie romantique réalisée par Jim Strouse

En temps normal, une production comme Love Again n’aurait guère attiré l’attention. Mais voilà, on remarque la présence dans cette comédie romantique d’une certaine Céline Dion. Plus de trois décennies après la minisérie Des fleurs sur la neige, la diva de Charlemagne, absente de la scène depuis un bon moment, tient ici un rôle de soutien, en plus d’interpréter des chansons de la trame musicale. Mettant en vedette Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, ce remake américain du film allemand texto für Dich… relate la rencontre entre une jeune femme en deuil de son fiancé et l’homme qui reçoit les textos de cette dernière par erreur.

En salle le 12 mai

Magic Mike’s Last Dance (Magic Mike – Dernière danse)

Après avoir confié la réalisation du deuxième volet des aventures du stripteaseur Mike Lane à Gregory Jacobs dans Magic Mike XXL, Steven Soderbergh reprend du service pour ce nouvel épisode d’une série de longs métrages créée en 2012. Le plus éclectique des cinéastes américains, oscarisé grâce à Traffic, promet cette fois un film comportant des scènes de danse encore plus spectaculaires, notamment une finale d’une durée de… 30 minutes ! Dans cet ultime opus, dont le scénario est écrit par Reid Carolin, déjà signataire des deux premières productions, Channing Tatum se glisse de nouveau dans la peau d’un personnage inspiré par des expériences qu’il a lui-même vécues. Salma Hayek joue une riche femme qui convainc Mike, maintenant barman, de revenir à la danse.

En salle le 10 février

The Marvels

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Brie Larson reprend son rôle de Carol Danvers (Captain Marvel) dans The Marvels, un film réalisé par Nia DaCosta.

Troisième et dernier long métrage de l’univers cinématographique Marvel qui sortira en 2023, The Marvels est la suite de Captain Marvel, héroïne campée par Brie Larson. Mis à part l’interprète principale et Samuel L. Jackson, peu d’artisans du premier volet seraient de retour. Réalisé par Nia DaCosta (Candyman), The Marvels serait plutôt construit autour des personnages qu’incarnent déjà Iman Vellani et Teyonah Parris, vues respectivement dans les séries Ms. Marvel et WandaVision. Dans un entretien accordé au site spécialisé Uproxx, Brie Larson, très enthousiaste, a fait part de son émoi en lisant le scénario. « C’est dingue. Ce que j’aime de Marvel est qu’ils se réinventent constamment. »

En salle le 28 juillet

La meute

PHOTO FOURNIE PAR SPHÈRE FILMS Catherine-Anne Toupin tient le rôle principal dans La meute, une adaptation cinématographique de la pièce qu’elle a écrite, réalisée par Anne Émond.

Anne Émond (Nelly, Jeune Juliette) porte à l’écran un scénario que Catherine-Anne Toupin a tiré de sa propre pièce. L’autrice reprend aussi le rôle qu’elle a créé sur scène, soit celui d’une femme qui, ayant perdu son emploi dans des circonstances troubles, se retrouve dans un gîte du passant à des centaines de kilomètres de chez elle. « À vrai dire, ce n’est pas vraiment une adaptation puisque Catherine-Anne a écrit un scénario original à partir de sa pièce, encore meilleur, même si c’est difficile à croire tellement la pièce était forte », a déclaré à La Presse Guillaume Cyr qui, à l’instar de l’autrice et de Lise Roy, était également de la création théâtrale.

En salle en 2023

Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One (Mission : Impossible – Bilan mortel première partie)

Fort de son triomphe avec Top Gun : Maverick, qui a ramené le public dans les salles de cinéma, Tom Cruise retrouvera Ethan Hunt, l’autre personnage le plus populaire de sa carrière. Rien ne semble vouloir arrêter un acteur qui tient toujours à faire ses cascades lui-même, dans la mesure d’un possible souvent incroyable. Réalisé par son complice Christopher McQuarrie, qui a déjà dirigé deux des épisodes précédents, Mission : Impossible – Dead Reckoning sera présenté en deux parties à cause de sa nature épique (la deuxième partie prendra l’affiche le 28 juin 2024). « On ne pouvait faire autrement, ce volet se distinguera de tous les autres films de la franchise », a déclaré le réalisateur au magazine Empire.

En salle le 14 juillet

PHOTOMONTAGE LA PRESSE Les 40 films de 2023

Next Goal Wins

PHOTO FOURNIE PAR SEARCHLIGHT PICTURES Une scène tirée de Next Goal Wins, un film réalisé par Taika Waititi

Le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, connu surtout grâce à Jojo Rabbit (pour lequel il a obtenu l’Oscar de la meilleure adaptation) et les deux plus récents films que Marvel a consacrés à Thor (Ragnarok et Love and Thunder), s’intéresse cette fois à une histoire véridique ayant déjà fait l’objet d’un documentaire en 2014. Mettant en vedette Michael Fassbender, Elisabeth Moss et Will Arnett, cette comédie dramatique relate le parcours de l’équipe de soccer des Samoa américaines qui, dans une ronde de qualification pour la Coupe de monde de 2014, s’est fait massacrer par l’Australie au compte de 31-0, passant ainsi à l’histoire comme étant la pire équipe de toutes…

En salle le 22 septembre

Oppenheimer

Spécialisé dans les superproductions d’auteur, Christopher Nolan (Inception, Dunkirk, Tenet) s’adonne cette fois au drame biographique en portant au grand écran la vie du scientifique américain J. Robert Oppenheimer. Surnommé le père de la bombe atomique, Oppenheimer, incarné par Cillian Murphy, a été retenu dans l’histoire pour avoir été l’un des personnages clés du Projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. et Florence Pugh font également partie de la distribution de haut vol qu’a réunie le cinéaste britannique. Distribué par Universal Pictures, Oppenheimer marque aussi le premier long métrage que le réalisateur de The Dark Knight propose depuis sa rupture avec le studio Warner Bros.

En salle le 21 juillet

Le plongeur

Vu dans plusieurs films et séries, Henri Picard tient maintenant son premier grand rôle au cinéma en incarnant le fameux plongeur du roman à succès de Stéphane Larue. En plus d’en assurer la réalisation, Francis Leclerc (Pieds nus dans l’aube, L’arracheuse de temps) en signe aussi l’adaptation, en collaboration avec Éric K. Boulianne. Campé en 2002, le récit relate le parcours d’un étudiant en graphisme endetté qui découvre la vie survoltée d’un restaurant en acceptant d’y travailler comme plongeur. Mettant également en vedette Charles-Aubey Houde, Maxime De Cotret, Joan Hart, Fayolle Jean Jr, Robin L’Houmeau, Marie-Ève Beauregard et Jade Charbonneau, Le plongeur ouvrira les 41es Rendez-vous Québec Cinéma le 22 février.

En salle le 24 février

Simple comme Sylvain

PHOTO FRED GERVAIS, FOURNIE PAR IMMINA FILMS Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal dans Simple comme Sylvain, le troisième long métrage de Monia Chokri à titre de réalisatrice

Pour son troisième long métrage, Monia Chokri (La femme de mon frère, Babysitter) porte à l’écran un scénario original qu’elle a écrit. Magalie Lépine-Blondeau se glisse dans la peau de Sophia, une professeure de philosophie âgée de 40 ans, qui vit tranquillement depuis 10 ans en couple avec un professeur de science politique, malgré une vie sexuelle en veilleuse dont ils ne se plaignent ni l’un ni l’autre. La vie de Sophia bascule pourtant le jour où elle rencontre Sylvain, un entrepreneur des Laurentides aux antipodes de son mode de vie, auprès de qui elle vivra une passion brûlante. Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume, Steve Laplante et Marie-Ginette Guay, entre autres, y font valoir leur talent.

En salle en 2023

Solo

PHOTO FOURNIE PAR AXIA FILMS Théodore Pellerin dans Solo, un film que Sophie Dupuis consacre au monde des drag queens.

Sophie Dupuis s’est imposée grâce à Chien de garde et Souterrain. Celle qui se dit passionnée depuis très longtemps par l’art de la drag retrouve Théodore Pellerin pour un film complètement différent des deux précédents. L’acteur fétiche de la cinéaste arbore cette fois les atours d’une étoile montante dans le monde des drag queens, dont l’histoire d’amour avec la nouvelle recrue du bar-spectacle où elle se produit (Félix Maritaud) devient progressivement toxique. Au moment du tournage, la réalisatrice disait voir en cet art un geste politique. « On y déconstruit le monde hétéronormatif. Il reste encore beaucoup de travail à faire, car on ne fait que commencer à envisager une société où les questions de genre ne seraient plus un enjeu », a-t-elle déclaré.

En salle en 2023

Le temps d’un été

PHORO FOURNIE PAR IMMINA FILMS Élise Guilbault, Patrice Robitaille et Guy Nadon dans Le temps d’un été, un film écrit par Marie Vien, réalisé par Louise Archambault

Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux) porte à l’écran un scénario de Marie Vien (La passion d’Augustine, Arlette), lequel laisse présager une bonne dose d’humanisme. Patrice Robitaille y joue le rôle d’un aumônier épuisé de tenir à bout de bras une église qui sert de refuge aux laissés-pour-compte de la société. Héritant d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve, ce curé décide d’inviter une bande de sans-abri qui, tout comme lui, ont besoin de vacances. Guy Nadon, Élise Guilbault, Martin Dubreuil, Marc-André Leclair et plusieurs autres comédiens sont du voyage. Par ailleurs, il est à noter que Louise Archambault a également assuré la réalisation d’Irina’s Vow, un film anglophone avec Sophie Nélisse (il sortira aussi cette année), dont l’intrigue se déroule en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale.

En salle le 2 août

Testament

PHOTO TAKASHI SEIDA, FOURNIE PAR CINÉMAGINAIRE Dans Testament, de Denys Arcand, Rémy Girard et Marie-Mai sont notamment entourés d’Alexandra McDonald, Caroline Néron, Charlotte Aubin, Sophie Lorain, Guylaine Tremblay, Katia Gorshkova, Alex Rice et Danièle Lorain.

On annonce une comédie satirique posant un regard critique sur notre époque. De la part de Denys Arcand, cela ne surprendra personne. Rémy Girard, qui a joué dans plusieurs films du vétéran cinéaste, y interprète un retraité des Archives nationales ayant perdu foi en l’humanité. Ce dernier cherche de nouveaux repères « dans une ère de rectitude politique, d’évolution identitaire, de protestations, de scandales culturels, de militantisme, de tempêtes médiatiques et autres contestations ». Autour de cet homme gravite une imposante distribution, parmi laquelle on retrouve Sophie Lorain et Marie-Mai. Avec Yves Jacques, Johanne-Marie Tremblay, Robert Lepage, Pierre Curzi, Geneviève Schmidt, Marcel Sabourin, Gaston Lepage, Guylaine Tremblay, Denis Bouchard, Louis-José Houde, Clémence DesRochers, René Richard Cyr, Danielle Fichaud et plusieurs autres !

En salle en 2023

Les trois mousquetaires

Avec Astérix et Obélix – L’empire du milieu, Les trois mousquetaires constitue la production française la plus ambitieuse de l’année. Conçus en diptyque au profit d’une adaptation complète du roman d’Alexandre Dumas, D’Artagnan et Milady ont été tournés simultanément par Martin Bourboulon (Eiffel). Ils mettent en vedette quelques-uns des acteurs les plus en vue du cinéma français, qui, pour l’occasion, ont tous manié l’épée eux-mêmes : François Civil (D’Artagnan), Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis) et Pio Marmaï (Porthos). Eva Green, Vicky Krieps, Louis Garrel et Lyna Khoudri sont également de l’aventure dans ces longs métrages pour lesquels le Québécois Nicolas Bolduc agit à titre de directeur photo.

En salle en 2023

Une femme respectable

PHOTO LAURENCE GRANDBOIS BERNARD, FOURNIE PAR MAISON 4:3 Hélène Florent dans Une femme respectable, un film de Bernard Émond

Bernard Émond (La neuvaine, Pour vivre ici) s’est cette fois inspiré d’une nouvelle de Luigi Pirandello (Pena di vivere cosi – Toute la vie, le cœur en peine). Situé à Trois-Rivières au cours des années 1930, le récit relate le parcours d’une femme séparée de son mari depuis 11 ans, qui accepte de le reprendre chez elle à la mort de sa concubine. Hélène Florent et Martin Dubreuil sont les têtes d’affiche de ce drame dans lequel Paul Savoie, Normand Canac Marquis et Brigitte Lafleur leur donnent aussi la réplique. « Le récit de Pirandello est extraordinaire, en ce qu’il nous fait pénétrer loin dans le monde intérieur de ses personnages, dans un dévoilement troublant de leur intimité et de leurs contradictions », a déclaré le cinéaste.

En salle le 18 août

Wonka

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Timothée Chalamet est la tête d’affiche de Wonka, un film réalisé par Paul King

Wonka est un antépisode de Charlie et la Chocolaterie, célèbre roman de Roald Dahl, déjà porté deux fois au grand écran (par Mel Stuart avec Gene Wilder en 1971 et par Tim Burton avec Johnny Depp en 2005). Paul King, surtout connu grâce à Paddington, a eu le mandat de s’intéresser aux plus jeunes années de Willy Wonka, maintenant interprété par Timothée Chalamet. Ce dernier devra en outre afficher pour la première fois ses talents de chanteur et de danseur, à la faveur de pas moins de sept numéros musicaux, élaborés autour de chansons originales composées par Neil Hannon, leader du groupe The Divine Comedy. Avec Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman et Jim Carter.

En salle le 15 décembre