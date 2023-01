America’s Got Talent : All-Stars

Jeanick Fournier brille, mais ne triomphe pas

La Québécoise Jeanick Fournier, gagnante de la plus récente édition de Canada’s Got Talent, a participé lundi à l’émission America’s Got Talent : All-Stars, où elle a interprété la chanson I'll Never Love Again. La chanteuse a ébloui le public et les juges durant sa performance, mais a été éliminée lors de la première ronde.