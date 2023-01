Transidentité, racisme dans le milieu du hockey, alcool et santé figurent parmi les thèmes explorés par des documentaires qui seront diffusés cet hiver. Coup d’œil sur six réalités à explorer.

Enfance trans

IMAGE TIRÉE DE LA BANDE-ANNONCE DU FILM TRANSHOOD Transhood suit des adolescents à différentes étapes de leur transition.

« Traverser la puberté comme une personne que tu n’es pas, c’est… dur », dit Leena. L’adolescente trans de 15 ans est l’un des personnages au cœur du documentaire Enfance trans (Transhood), qui suit quatre enfants et ados trans de Kansas City, aux États-Unis, sur une période de cinq ans. On assiste donc à différentes étapes de leur transition, avec les questions, les angoisses et les espoirs que ce changement suscite. Enfance trans montre le plus beau (le soutien inébranlable des familles), le pire (la haine et le rejet de la différence) et suscite parfois des malaises (le militantisme de certains parents). Il s’agit toutefois d’une œuvre sincère et complexe, sur une réalité qui l’est tout autant.

Le 8 janvier, 22 h, à Canal Vie

Les femmes de Raël

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Raël et Brigitte Boisselier en 2003

Deux anciennes adeptes du mouvement raëlien, Sylvie et Martine, remontent dans leurs souvenirs parfois douloureux pour comprendre, entre autres, comment elles ont pu tomber dans les filets du gourou. L’une d’elles a passé 30 ans de sa vie dans ce mouvement, considéré comme une secte, qui croit aux extraterrestres et soutient le clonage humain.

Le 14 janvier, 22 h 30, à ICI Télé et le 26 janvier, 20 h, sur ICI RDI

Black Ice

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Corey Schueneman et Wayne Simmonds en septembre 2021

La série Afro-Canada, réalisée par Henri Pardo, a rappelé l’existence d’une communauté de personnes noires libres en Nouvelle-Écosse, au tournant du XIXe siècle. Black Ice, du réalisateur Hubert Davis, raconte un autre pan méconnu de l’histoire des Maritimes, celle de la ligue de hockey pour « personnes de couleur » qui a existé au tournant du XXe siècle. C’est le point de départ d’une réflexion sur le racisme dans les ligues professionnelles du siècle dernier à nos jours, à laquelle participent notamment P.K. Subban et Wayne Simmonds.

Le 22 février, 21 h, sur Canal D

Les moyens de la classe moyenne

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE L’animatrice et productrice Isabelle Maréchal

Inflation, hausse des taux hypothécaires, risque de récession, les nouvelles économiques sèment l’inquiétude ces derniers mois. On sait que le coût du panier d’épicerie a explosé, que se loger coûte plus cher que jamais, que l’essence a atteint des sommets l’été dernier et que les salaires ne suivent pas la courbe ascendante de tout ce dont on a besoin pour faire tourner la maisonnée. La journaliste et productrice Isabelle Maréchal va à la rencontre de gens de cette classe dite « moyenne », qui flirte de plus en plus avec la pauvreté, tout en se demandant comment la société de consommation dans laquelle on vit peut nous tirer vers le bas.

Le 15 mars, 20 h, à Télé-Québec

Espèces d’ordures

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le journaliste Frédéric Choinière, aussi auteur du livre L’achat local : réflexions et conseils pour voir la vie en bleu

Une fois qu’on a posé notre sac d’ordures au bord de la rue, on a tendance à l’oublier. Et c’est vrai qu’il disparaît tout seul, sans qu’on sache trop où il s’en va. Or, ni nos déchets ni le contenu de notre bac de recyclage ne s’évaporent par magie. Espèces d’ordures s’intéresse justement à la façon dont les grandes villes « font leur toilette ». En 10 épisodes de 48 minutes, la série animée par Frédéric Choinière parcourt le monde pour exposer les initiatives les plus vertes et les plus novatrices pour traiter les quantités phénoménales de déchets que nous produisons chaque semaine.

Le mardi à compter du 18 avril, 20 h, à TV5

Garçons

IMAGE TIRÉE DU DOCUMENTAIRE GARÇONS Le documentaire Garçons sera diffusé en mai sur UNIS TV.

Dany Turcotte s’est intéressé aux hommes dans une série diffusée l’automne dernier sur Savoir Média. Manuel Foglia remonte un pas plus loin et va à la rencontre d’adolescents de cinquième secondaire avec lesquels il discute de la construction de l’identité masculine, des préjugés qu’ils ont envers les autres gars et envers les filles. Après #metoo et alors que le sexisme, sinon la haine des femmes, se déploie en ligne, Garçons cherche ce qui, peut-être, est défaillant dans l’éducation et la socialisation de nos garçons.

Le 8 mai, 21 h, sur UNIS TV