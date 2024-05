Sociétés les mieux gérées Biron, au-delà de la top gun

Depuis la nomination de Geneviève Biron à titre de présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, le nom de Biron Groupe Santé est partout. Pour cause, elle en a été la présidente et cheffe de la direction de 2014 à 2021, mais la nouvelle top gun de la santé n’a plus d’intérêt dans l’entreprise familiale, qui poursuit son chemin.