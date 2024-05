La grappe québécoise de l’aérospatiale tire son épingle du jeu à l’heure d’importantes évolutions technologiques dans le secteur. De la décarbonation à la mobilité aérienne avancée, l’écosystème québécois présente d’autres atouts que ses concurrentes de Seattle et de Toulouse, dont une collaboration unique entre universités et entreprises.

Didier Bert Collaboration spéciale

Une usine en construction à Longueuil fournira prochainement des batteries électriques aux avions d’écoles de pilotage dans toute l’Amérique du Nord.

La firme suisse H55 a décidé de s’implanter sur la Rive-Sud pour développer son projet visant à électrifier à 100 % les avions destinés à la formation au pilotage. « Aujourd’hui, l’application en école de vol est pertinente en mode pleinement électrique, parce que la formation consiste à décoller et à atterrir à répétition. Le cycle de recharge est d’une heure pour une heure de vol », explique Martin Larose, directeur général de H55.

H55 est une entreprise dérivée de Solar Impulse, ce prototype d’avion solaire qui a accompli le tour du monde sans carburant, en utilisant uniquement l’énergie photovoltaïque. La firme située à Sion, en Suisse, vise à commercialiser des systèmes de propulsion électrique, apportant sa contribution à la décarbonation de l’aviation.

Le développement de H55 à Longueuil illustre bien comment le Québec parvient à s’imposer comme un territoire attractif pour l’innovation. « Nous avons tous les acteurs nécessaires au Québec. Dès qu’un domaine présente du potentiel, les industriels et les universitaires se mettent dessus, et ça marche ! Le Québec bénéficie d’un grand bassin de chercheurs. Nous avons une énorme masse critique en nombre d’étudiants, en industriels et en chercheurs », souligne Marius Parachivoiu, directeur de la recherche à l’Institut de conception et d’innovation en aérospatiale de l’Université Concordia.

La force de la région de Montréal réside dans la concentration des entreprises, des universités et des étudiants. Marius Parachivoiu, directeur de la recherche à l’Institut de conception et d’innovation en aérospatiale de l’Université Concordia

Des passerelles entre industries

Martin Larose incarne cette combinaison de compétences et d’expériences. Ce diplômé en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke a travaillé durant près de 18 années chez Bombardier, avant de rejoindre le Groupe Volvo, en devenant le président de Nova Bus à Saint-Eustache, au moment où cette filiale du manufacturier suédois développait ses autobus à faibles émissions de gaz à effet de serre.

« Plusieurs principes d’électrification que j’ai appris en transport routier sont applicables en aérospatiale, souligne Martin Larose. Les exigences de sécurité et de certification sont bien différentes. Mais l’importance de l’intensité d’énergie, la fiabilité des systèmes et les implantations opérationnelles complexes sont communes. »

H55 travaille activement avec plusieurs acteurs de l’industrie aérospatiale québécoise. La firme développe le système de stockage d’énergie du démonstrateur de vol hybride électrique d’un Dash 8 de 49 places pour Pratt & Whitney Canada. Elle se charge aussi de transformer la flotte d’avions d’entraînement de CAE, composée de 80 avions Piper Archer à propulsion entièrement électrique.

PHOTO FOURNIE PAR H55 L’usine de H55 est en construction à Longueuil et fournira des batteries électriques aux avions d’écoles de pilotage dans toute l’Amérique du Nord.

L’usine de Longueuil accueillera une équipe d’ingénierie chargée de personnaliser les batteries aux besoins des différents clients. Une trentaine de postes devrait être créée au cours de l’année à venir, s’ajoutant aux 10 collaborateurs déjà en activité à Montréal. Dans leur développement, les entreprises comme H55 peuvent compter sur l’immense bassin régional de main-d’œuvre en aérospatiale. Mais pas seulement...

« L’industrie aérospatiale bénéficie de secteurs connexes particulièrement développés dans la province, tels que l’intelligence artificielle et la cybersécurité qui sont indispensables aux évolutions technologiques en cours », souligne Carole El Ayoubi, directrice de l’éducation à l’Institut de conception et d’innovation en aérospatiale à l’Université Concordia.

Deux tendances de fond

C’est que les acteurs québécois travaillent d’arrache-pied pour relever les deux défis majeurs que sont la décarbonation, par l’électrification ou par de nouveaux carburants, et la mobilité aérienne avancée, à savoir les drones et les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Le développement de H55 à Longueuil est représentatif de l’intérêt de la grappe aérospatiale québécoise pour la décarbonation. « Nous avons un milieu qui travaille bien entre industriels, universités et gouvernements, ce qui nous permet d’avoir un avantage concurrentiel comparativement à d’autres [États] où cette façon de travailler est moins présente », se félicite Mélanie Lussier, PDG d’Aéro Montréal.

Quant à la mobilité aérienne avancée, la moitié du secteur aérospatial actuel sera présente dans ce nouveau segment d’ici 2040, estime Mme Lussier. Le Québec entend bien mettre à profit la capacité de ses acteurs à travailler ensemble.

Notre taille est assez grande pour pouvoir livrer des avions, mais aussi assez petite pour avoir un écosystème agile qui réagit rapidement. Mélanie Lussier, PDG d’Aéro Montréal

Et la relève est au rendez-vous, comme en témoigne Marius Parachivoiu, qui constate un grand intérêt de la part des étudiants pour le domaine spatial, notamment à travers les compétitions de microsatellites. Comme si, à Montréal, le ciel n’avait pas de limite.